Vitré : le carnaval des Gais Lurons reprend du service, après deux années à l'arrêt

C'est reparti, pour le carnaval des Gais Lurons, à Vitré ! 61ème édition du nom, après deux années annulées par la crise sanitaire. Les 12 chars doivent défiler à partir de 14h30 ce dimanche les rues de la ville. Entre 15 et 16 000 personnes sont attendues, selon les estimations des organisateurs.

Un événement qui se prépare depuis des mois, pour les bénévoles. "On est tous impatients. Toutes les équipes sont pressées de présenter le fruit de leur travail", se réjouit d'avance Jean-Luc Orière, le président du carnaval. "Ça représente beaucoup d'investissement, il a fallu remotiver toutes les équipes. Je ne cache pas que pour certaines, cela a été difficile de se remobiliser parce qu'après de nombreux mois passés à la maison, sans pouvoir être libre de nos mouvements, ce n'est pas facile de reprendre une activité normale. On a réussi. Au fil des semaines, tout le monde est revenu et a retrouvé son poste et toutes les équipes sont au complet maintenant pour travailler. C'est très important parce que le carnaval des Gais Lurons à Vitré, c'est la manifestation la plus importante pour la ville. C'est vraiment l'image de Vitré que l'on véhicule."

Découvrez les premières images des chars

Chacun des 12 chars des Gais Lurons est décoré à sa façon. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Derniers préparatifs avant le défilé de ce dimanche © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les éditions 2020 et 2021 avaient été annulées en raison du Covid-19. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Les chars ont hâte de sortir du hangar. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort