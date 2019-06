Vitrines dégradées pendant l'acte 30 de mobilisation des gilets jaunes à Dijon : les commerçants en colère

Dijon, France

Ils étaient plus de 800 manifestants pour le 30ème samedi de mobilisation des gilets jaunes à Dijon, soit plus du double par rapport à la semaine passée selon les autorités. Des casseurs étaient présents et la manifestation a plus débordé que d'habitude : des vitrines ont été saccagées et il y a eu 13 interpellations.

Des dégradations de vitrines en centre-ville

Parmi les manifestants beaucoup ne portaient pas de gilets jaunes mais étaient masqués. Lorsque le cortège est arrivé rue de la Liberté, les forces de l'ordre ont commencé à gazer. De nombreuses vitrines de la Rue de la Liberté ont été brisées : Macdonald, Eram, Pimkie ...

Le magasin de chaussures Eram a du fermer exceptionnellement à cause de la vitre brisée © Radio France - Sophie Allemand

à lire aussi Acte 30 des Gilets jaunes : manifestation tendue ce samedi à Dijon

Des petits poc sont visibles sur la vitre du magasin Pimkie rue de la Liberté également © Radio France - Sophie Allemand

Coup de gueule du président de l'association de commerçants de Dijon

Ces événements provoquent la colère de Denis Fravier, président de Shop in Dijon, l'association des commerçants dijonnais. Il considère que les gilets jaunes se comportent de "façon égoïste en venant en centre-ville car cela y amène des casseurs, sans penser aux salariés et commerçants qui ont déjà un chiffre d'affaire en chute libre depuis novembre".

Il était là samedi et a vu ce qui se passait, calfeutré dans sa boutique : "c'est choquant, nous on était tranquilles de se côté là à Dijon : on avait malheureusement déjà, uniquement les baisses de chiffre d'affaire. Là samedi il y a eu ces débordements avec des vitrines cassées ... Quand il y a des lacrymogènes ça pète de partout ! Les gens ont peur, donc cela donne une mauvaise image du centre-ville aux touristes et aux Côte-d'Oriens : les gens n'ont plus envie de revenir."

Il demande plus d'aides directes de la part de l'Etat comme des prêts à taux zéro par la région, ou des exonérations d'impôts directes. Notez que l'Etat a déjà débloqué 285 000 euros pour un plan de relance des commerces dijonnais.

Il y a eu douze garde à vue effectives samedi, cinq personnes étaient toujours en garde à vue ce dimanche et la décision doit être prise ce lundi matin. Les autres personnes ont été libérées avec convocation.