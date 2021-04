Une nouvelle histoire à écrire à Vitrolles : la ville cherche un libraire

Un nouveau chapitre à écrire à Vitrolles. Si vous aimez les livres et le commerce, la librairie située en centre-ville sur la Place de Provence est pour vous ! La ville publie sur son site internet une annonce pour trouver la personne qui voudrait bien s'installer dans ce commerce ouvert il y a 7 ans. Le maire Loïc Gachon tient à ce que ce lieu continue de vivre.

Depuis son ouverture la librairie en centre ville a trouvé ses lecteurs. Les enfants avec un rayon jeunesse intéressant, les lycéens avec un rayon mangas, et puis toute la famille est venue est à trouver ce qu'elle cherchait - Loïc Gachon

Il s'agit d'un local de 170 mètres carrés. Le commerce est indépendant et le loyer est de 700 euros, il s'élevait à 1500 euros jusqu'à présent. Précision importante : le local est loué vide et des investissements seront nécessaires (mobilier et équipements informatiques), un montant estimé à environ 37.000 euros hors aides. Tous les détails sont précisés sur le site de la ville de Vitrolles. Il sera établi, dans un premier temps, un bail précaire d’une durée de 3 ans. A l’issue de cette période, les conditions du bail seront révisées pour être orientées vers un bail commercial.

Et si en cette période un peu compliquée sur le plan économique à cause de la crise sanitaire cela peut paraître un peu osé de se lancer dans un commerce, n'oubliez pas que désormais les librairies figurent dans la liste des commerces "essentiels".

Se lancer dans cette librairie ce n'est pas se jeter à l'aveugle. C'est un endroit qui fonctionne et on sait maintenant que les librairies sont des commerces essentiels et c'est une bonne nouvelle. Et puis c'est un métier qui a du sens

L'annonce a été publiée le 31 mars, pour l'instant la mairie a connaissance d'une candidature, elles peuvent se manifester jusqu'au 7 mai.