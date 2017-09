Vitry-aux-Loges: une application pour géolocaliser les soldats "Morts pour la France"

Afin de préserver la mémoire des soldats "Morts pour la France", l'association Le Souvenir Français a lancé une application (Mémoiredhomme) pour géolocaliser leurs tombes. Le cimetière de Vitry-aux-Loges est l'un des premiers à l'avoir déployé en France.

Derrière chaque soldat mort pour la France se cache une histoire, parfois oubliée, souvent méconnue. Pour que celle-ci ne disparaisse pas, le Souvenir Français vient donc de lancer Mémoiredhomme, une application sur Smartphone qui permet de géolocaliser les tombes de ces hommes. Cette appli n'est pour l'instant disponible que dans quelques cimetières en France, dont celui de Vitry-aux-Loges, dans le Loiret. A l'issue de longues recherches historiques, six tombes y ont pour l'instant été géolocalisées.

Mémoiredhomme, comment ça marche?

Une fois l'application téléchargée sur votre smartphone, celle-ci localise les cimetières les plus proches de votre emplacement. En arrivant par exemple devant celui de Vitry-aux-Loges, une carte apparaît sur votre écran. Un point bleu signale votre emplacement et les sépultures répertoriées sont signalées autour de vous par une cocarde. Devant la tombe, l'histoire du soldat nous est alors racontée via un texte, des photos et des sons.

Le reportage au cimetière de Vitry-aux-Loges