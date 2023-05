Vive émotion au CHU de Reims après la double tentative d'assassinat

Deux femmes ont été agressées à l'arme blanche en début d'après-midi ce lundi 22 mai 2023 au CHU de Reims. Le pronostic vital est engagé pour l'une des deux femme, une infirmière de 37 ans. L'autre victime est une secrétaire médicale de 56 ans.

"Ça aurait pu être moi"

Ce lundi, un mail a été adressé par la direction générale de l'hôpital à l'ensemble des salariés du CHU Maison-Blanche de Reims. pour relater l'agression au sein de l'unité de médecine. Nombreuses sont les réactions. Comme cette externe en 5e année de chirurgie qui était au bloc opératoire pendant les faits s'est confié à France Bleu :"je suis choquée, abasourdie que des collègues soient ainsi touchées. Ça aurait pu être moi."

"On est tous sous le choc"

Autre réaction d'un membre de l'hôpital. Kelian, 22 ans, brancardier au sein de l'institut Godinot au CHU de Reims. "On en parle pas mal entre nous, surtout en tant que personnel soignant c'est tragique et assez choquant. On est tous sous le choc. Dans un monde où c'est déjà assez compliqué, on trouve ça vraiment injuste cet acte. On se demande ce qui va nous arriver à nous quand on va sortir du travail. Ça nous est déjà arrivés de nous faire harceler par des patients mécontents du service. On essaie de faire de notre mieux, de faire le maximum pour aider les patients."

Une cellule psychologique a été activée

Un externe de 30 ans qui arrivait au travail au moment des faits et qui fait partie du service dentaire est sous le choc : "je suis dépassé par les faits, je ne pensais pas que ça pouvait arriver ici. Je suis choqué. Au sein du service on a cherché à avoir des nouvelles, on a reçu un mail des services du CHU pour nous dire qu'une cellule psychologique est en place. Sur messenger, j'ai un collègue qui m'a dit qu'elle avait entendu des cris."

Le maire de la ville Arnaud Robinet, qui est aussi le président de la Fédération Hospitalière de France a aussi réagi sur les réseaux sociaux en exprimant sa "profonde émotion, en ajoutant, je pense aux deux victimes et à leurs familles." Arnaud Robinet qui s'apprête à accueillir François Braun. Le ministre de la santé tient à apporter son soutien aux équipes de l'hôpital de Reims.