"Il n'y a que comme ça qu'on va s'en sortir" : les mots du premier patient vacciné dans l'Indre

En cinq secondes, la piqûre est faite, l'injection du vaccin contre le Covid-19 est réalisée. Philippe Schneider a participé au lancement de la campagne de vaccination en Berry, ce mercredi 6 janvier. Au milieu des soignants aux urgences de l'hôpital de Châteauroux, il est le premier habitant qui n'appartient pas au corps médical à recevoir une dose du vaccin contre le coronavirus.

Philippe Schneider est le président de la commission des usagers de l'hôpital de Châteauroux. Un organisme chargé de veiller au respect des droits des usagers et des patients dans l'hôpital. Il prend son statut très à cœur. "Il y a un moment que j'attendais d'être vacciné. Et puis j'espère que ça donnera envie aux autres de le faire également puisqu'il faut qu'on s'en sorte", explique-t-il au micro de France Bleu Berry.

S'il n'a pas été touché par le Covid-19, il a évidemment été frappé par les conséquences et les bouleversements de notre vie quotidienne. "L'année 2020, on n'a pas pu se réunir comme on voulait, il y a eu un tas de difficultés. Si la vaccination peut faire en sorte qu'on retrouve une vie comme avant, ça serait pas mal", estime Philippe Schneider, pour qui "il est vraiment important qu'on passe à autre chose". Les nombreux décès, les confinements, le couvre-feu : l'impact du Covid a été important. "Avec d'anciens collègues, on se rencontre au restaurant une fois par trimestre mais on n'a pas pu le faire. Avec la famille, il y a beaucoup de moments sympathiques qui ont été stoppés. Vivement la fin de cette pandémie, vive le vaccin. Je pense qu'on ne va s'en sortir que comme ça", ajoute-t-il.