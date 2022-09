ÉMISSION SPÉCIALE - Vivez la rentrée scolaire au collège du Pilat de Bourg-Argental

Les stylos, les cahiers, la trousse, le cartable... C'est bon, vous avez tout ? C'est la rentrée scolaire en ce jeudi 1er septembre. En France, 12 millions d'élèves font leur retour en classe. Ils sont environ 75 000 écoliers, 39 000 collégiens et 25 000 lycéens dans la Loire, pour cette rentrée qui inquiète parents et syndicats concernant le manque de prof. Mais chez nous, "il y aura bien un enseignant dans chaque classe, la Loire est un département attractif pour la profession" affirme ce jeudi Dominique Poggiolli, directeur académique des services de l'Éduaction nationale dans la Loire. "Nous avons environ 3 500 enseignants dans le premier degrés et seulement 11 professeurs contractuels, qui ont été recruté l'an dernier", poursuit le Dasen. "Il y a 6% de contractuel dans le second degrés mais comme d'habitude."

A cette occasion, France Bleu Saint-Étienne Loire vous propose de vivre cette rentrée 2022 depuis le collège du Pilat à Bourg-Argental, qui accueille aujourd'hui les élèves de sixième. Dans ce collège, qui affiche un taux de réussite de 100% au brevet, les 213 élèves sont encadrés par une quarantaine d'adultes.