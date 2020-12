Vivez le lancement surprise des illuminations de Noël à Laval

La 26ème édition des illuminations de Noël de Laval est lancée de façon surprise à cause de la crise sanitaire.

La 26ème édition des illuminations de Noël de Laval est lancée ce mardi 1er décembre. Un lancement surprise à cause de la crise sanitaire. La municipalité de Laval veut éviter qu'il y ait trop de monde dans les rues, trop d'attroupements. Les années précédentes, cet événement attirait près de 35.000 personnes.

En ce qui concerne le programme de ces illuminations. Le maire de Laval, Florian Bercault et deux adjoints vont prendre la parole entre 18h30 et 19 heures. Ils seront près de l'écluse face au pont Aristide-Briand. Des personnalités vont les accompagner, des personnes à mettre en lumière après une année 2020 marquée par l'épidémie.

Soignants, commerçants et associations à l'honneur

Il y aura donc un jeune de la Protection civile, mobilisée notamment pour la campagne de dépistage, le chef du service réanimation de l'hôpital de Laval, l'association Revivre qui vient en aide aux réfugiés et la présidente de Laval Cœur de commerces, Béatrice Bordeau, alors que les commerces ont été reconfinés pendant près d'un mois. Deux gardiens d'immeuble et le directeur des services techniques de la ville seront aussi présents.

Le coup d'envoi des illuminations sera donné à 19 heures. Le thème, ce sont "les plumes de paon". Le pont Aristide-Briand, la place du 11-Novembre et le parvis des Droits de l'Homme vont notamment revêtir leurs habits de lumière. La cadence des jets d'eau sur la rivière de la Mayenne sera accélérée et, pour limiter la stagnation de passants, les trottoirs à proximité seront élargis.

Le thème des illuminations pour cette année 2020, ce sont les "plumes de paon". © Radio France - Delphine Garnault

Pour vivre cette soirée tout en restant chez vous, vous pouvez écouter France Bleu Mayenne dès 18h30 ce mardi et c'est à suivre sur nos réseaux sociaux avec des photos et vidéos. Vous avez de toute façon jusqu'au 4 janvier 2021 pour découvrir et profiter des illuminations de Laval.