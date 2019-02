"Vivre avec 600 euros par mois, c'est impossible" : une assistante maternelle et "gilet rose" nordiste témoigne

Les assistantes maternelles se mobilisent contre la réforme de leur allocation chômage, voulue par le gouvernement et en cours de négociation avec les partenaires sociaux. Une cinquantaine de "nounous" ont manifesté à Lille, samedi 2 février, lors d'un premier acte. Témoignage de l'une d'elle.

Enquin-les-Mines, France

Après les "gilets jaunes", voilà maintenant les "gilets roses". Samedi 2 février, une cinquantaine d'assistantes maternelles venues de tout le Nord-Pas-de-Calais ont manifesté à Lille, contre la réforme de leur allocation chômage. Le gouvernement envisage en effet de réduire, voire de supprimer, l'indemnisation d'aide au retour à l'emploi, que les nourrices touchent en cas d'activité réduite. En bout de course, ça pourrait représenter entre 30 et 300 euros en moins chaque mois pour les personnes concernées.

Parmi ces "gilets roses" nordistes , il y avait Anne Talfer, ne nourrice basée à Enquin-les-mines, près d'Aire-sur-la-Lys, dans le Pas-de-Calais. Cette assistante maternelle est directement visée : en ce moment, elle est au chômage, et touche l'allocation le temps de trouver de nouveaux enfants à garder.

Avec deux enfants, c'est difficile de survivre

En temps normal, depuis six ans qu'elle est agréée, elle garde jusqu'à quatre enfants chez elle. Mais l'été dernier après un accident d'équitation, elle perd tous ses contrats. En attendant d'en retrouver de nouveaux, Anne Talfer perçoit une partie de son salaire (de 57 à 75% du revenu perdu) sous forme d'une allocation. "Je suis à 600 € par mois, affirme-t-elle. Je suis maman de deux enfants, et c'est vrai qu'au quotidien c'est très difficile de survivre."

Interdiction d'envoyer des CV

Avec la réforme, et donc la baisse de l'allocation, "ce serait pire" : dans la même situation, cette nounou ne toucherait plus que 300 € par mois. Sans compter que chez les assistantes maternelles, le chômage peut arriver du jour au lendemain. "Si les familles déménagent, quand les enfants vont à l'école, ou quand les parents perdent leur emploi ce qui peut arriver, énumère Anne. Nous, on se retrouve avec un salaire en moins et très peu d'indemnité derrière en allocation chômage."

Cette nourrice cherche de nouvelles gardes, mais là aussi c'est assez compliqué. "Surtout en zone rurale, car il faut que ça arrange les parents, donc que vous soyez sur la route de leur travail. Mais en règle générale, nous sommes très nombreuses , et on ne peut pas démarcher les parents, mettre des prospectus dans les boites au lettres ou envoyer des CV. Tout ça est interdit, on doit attendre que l'employeur vienne vers nous."

1.000 euros pars mois

Une nounou à temps plein travaille en moyenne 45 heures par semaine, pour environ 1000 euros par mois et peu de reconnaissance selon Anne. "On n'est pas chez nous à rester devant notre télévision, comme malheureusement beaucoup le pensent encore. C'est un vrai métier, nous sommes formées et avons des responsabilités."

Alors elle pense déjà à tourner la page. "Et je ne suis pas la seule à envisager de changer de métier, assure cette nourrice en colère. Non pas par volonté, mais par force des choses. Car à un moment, on ne pourra pas survivre." En attendant, Anne Talfer compte bien ressortir son gilet rose si une nouvelle manifestation s'organise dans la région.