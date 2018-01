Ce film de 52 minutes, projeté ce mercredi 31 janvier à 20h30 à la MLC Les Saulnières au Mans, montre comment il est parfois possible de reprendre une vie quasi-normale malgré le cancer. Et ce, grâce à des aides qui ne sont pas uniquement médicales. Un documentaire pour donner espoir aux malades.

Les soins oui. Evidemment. Absolument. Mais pas uniquement. La sophrologie, la méditation, la relaxation, le sport adapté et tout simplement les groupes d’amis sont autant de moyens qui peuvent aider à surmonter l’épreuve de la maladie. A travers les témoignages francs et directs d’une dizaine de Sarthoises, de soignants et du coordinateur de la Ligue contre le cancer, ce documentaire tente de montrer comment il est souvent possible de reprendre pied après le choc du diagnostic à condition d’être entouré.

TÉMOIGNAGES : reprendre pied pour vivre avec un cancer Copier

Ce documentaire intitulé "La vie au fil des jours" est diffusé à 20h30, ce mercredi 31 janvier à la MLC Les Saulnières au Mans. Entrée gratuite. La projection est suivie d'un échange avec les femmes qui ont témoigné et des membres de la Ligue contre le cancer de la Sarthe.