Vivre dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel : "un émerveillement quotidien"

Onze religieux assurent pour l'Église une mission "de prière et d'accueil" à l'abbaye du Mont-Saint-Michel et vivent dans cet édifice millénaire, propriété de l'État et géré par le Centre des Monuments nationaux. Ce sont quatre frères et sept sœurs, tous issus des Fraternités monastiques de Jérusalem, qui est la communauté catholique présente sur le Mont depuis 2001.

Soeur Claire-Annaël est prieure, elle coordonne la vie le communauté des soeurs. Religieuse depuis 23 ans, elle vit dans l'Abbaye du Mont-Saint-Michel depuis 15 ans, un appel "au coeur des foules".

Que ressent-on quand on vit ici depuis 15 ans ?

Pour moi, c'est une surprise d'avoir pu durer aussi longtemps et qu'on m'ait donné la possibilité de rester ici car il faut beaucoup de temps pour apprivoiser ce lieu qui est très particulier. En quinze ans, je continue de m'émerveiller tout autant, même en rentrant dans ce réfectoire, qui est mon quotidien mais qui est un lieu magnifique. C'est une chance et puis on est complètement en prise avec la nature. Le ciel n'est jamais de la même couleur. Et c'est magnifique d'être dans un lieu où les gens disent sans cesse "qu'est-ce que c'est beau" et sont aussi dans cette disposition-là, de découverte, d'émerveillement. Ce n'est pas un lieu sous cloche, il est pour tous.

Ce n'est pas simple "d'apprivoiser le lieu" ?

C'est un environnement rude et c'est physiquement exigeant. On habite dans le minéral, même si on a un petit jardin, on est toujours au milieu du granit. Et puis on passe de contraste en contraste, des ruelles étroites à la terrasse de l'ouest qui nous ouvre au grand large, on passe de personne le matin ou le soir, à des foules qui s'engouffrent donc il faut "se laisser faire" pour pouvoir y être bien et y accueillir au mieux, car on n'est pas maître du lieu et on ne le sera jamais. C'est ça qui est beau aussi, comme expérience.

Messe à l'abbaye du Mont-Saint-Michel lors de la fête de l'Ascension, jeudi 18 mai. © Radio France - Lucie Thuillet

Quel est votre rôle ici ?

La communauté a une mission de prière et d'accueil. De prière en célébrant les offices matin, midi et soir publiquement - et puis on en a d'autres en communauté - et aussi en étant fidèle à la prière individuelle, en prenant le temps de lire l'Évangile, en ayant des temps de solitude. Et puis notre accueil va beaucoup se faire par une disponibilité, une écoute au cœur du monde. Quand on se retrouve au milieu des foules, les gens nous sollicitent parfois pour nous poser une question, nous confier quelque chose qui leur pèse ou une intention de prière. C'est informel. Nous célébrons une prière, ce qui, nous, nous nourrit, pour pouvoir partager ça à d'autres, qui accrochent ou pas.

Est-ce facile d'être dans cette vie de prière au milieu du tumulte ?

Il y a les deux, les moments où c'est désert et les moments de foule. Il y a une bonne collaboration avec le Centre des monuments nationaux car il n'y a pas de visites commentées pendant nos offices dans l'abbaye. Donc il y a un climat aidant. Et puis nous avons une vie monastique contemplative au coeur des villes, c'est un choix de planter notre tente au milieu de ce monde, tel qu'il est aujourd'hui. Donc ici c'est un monde touristique, bien plus que de pèlerins, même s'il y en a de plus en plus !

En dehors de ces temps-là, quel est votre travail ?

Deux soeurs s'occupent des petites maisons d'hôtellerie que nous avons car nous accueillons quelques retraitants. Deux soeurs travaillent pour le sanctuaire, donc l'église Saint-Pierre, en gérant le secrétariat et la librairie. D'autres sont à l'intérieur de la maison, gèrent la vie quotidienne, les repas par exemple et le lien aussi avec l'extérieur.