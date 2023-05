Vivre dans l'Yonne sans factures d'énergies, le choix écologique des mini-maisons

L'endroit s'appelle " Les cocos lieux ", un terrain sur lequel sont installés plusieurs "tiny houses" des mini-maisons d'environ vingt mètres carrés. Jocelyn, 40 ans, habite l'une d'elles depuis cinq ans avec sa femme et ses trois enfants. Un habitat qui implique très peu de dépenses et peu de déchets. Un choix autant écologique qu'économique.

"Plus de facture d'eau, d'électricité ou de bois"

"Nous n'avons pas de crédit parce qu'à l'achat ou à la construction, cet habitat reste très accessible", explique Jocelyn, "et à l'utilisation on est très proche du zéro, une fois l'investissement initial passé. Nous n'avons plus de facture d'eau, plus de facture d'électricité, plus de facture d'achat de bois. Concernant l'investissement, nous accompagnons Lucas (un voisin), sa tiny house va lui revenir, accompagnement compris, à 35.000 euros. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent alléger leurs factures. Cette vie sobre s'y prête vraiment."

Tiny house dans l'Yonne en cours de construction

Aux Cocos lieux, l'énergie solaire est partagée, tout comme le travail du grand potager en permaculture. Partage aussi des apprentissages dans un esprit de proximité avec la nature. Un mode de vie bien éloigné de celui des pavillons avoisinants qui attire la curiosité des automobilistes de passage.

Quitter son pavillon, pour une mini-maison

Carole vit aux Cocos lieux depuis bientôt un an avec ses trois enfants en alternance. Il n'y a pas si longtemps, elle vivait dans une zone pavillonnaire de Joigny. Dans une grande maison. "Je ne voyais pas l'intérêt de vivre dans quelque chose de trop grand ou de pas adapté. J'ai voulu faire moi-même mon habitat", raconte Carole. Un choix également bénéfique pour sa plus jeune fille : "tout est à sa taille. On peut se retrouver dans une grande maison, avec une grande famille, mais un plan de travail qui est deux fois trop haut pour les enfants, devoir monter sur un tabouret pour allumer des lumières, ne pas pouvoir accéder à un frigo, à un placard."

Ecolieu "Les cocos lieux" à Joigny avec ici panneaux solaires et permaculture.

Côté énergies, Carole n'a aucune dépense financière : le petit poêle de vingt centimètres de large permet de chauffer toute sa maison en hiver. "Souvent les gens me demandent si je n'ai pas froid l'hiver. Non, j'ai même chaud, je suis en t-shirt constamment en hiver", assure cette Icaunaise. L'électricité vient des panneaux solaires installés sur le terrain et l'eau, uniquement de la pluie, collectée en cuve, puis filtrée une première fois pour l'usage domestique, puis une seconde fois pour pouvoir être bue. Plus aucune dépense donc après l'investissement initial qui aura été pour Carole d'un peu moins de 50.000 euros.

Tiny house dans l'Yonne

Pour découvrir ces habitats alternatifs , comme la yourte, le dôme géodésique ou la kerterre (maison en chanvre et chaux), vous pouvez vous rendre aux Cocos lieux à Joigny (45 route de chamvres) de 10h à 18h ce samedi 13 mai 2023. Une adhésion à l'association avec participation de 1 euro minimum est demandée.