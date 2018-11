Vivre dans sa voiture : le quotidien d'une habitante de Puteaux

"Ça devient trop difficile, même pour une femme forte, ce n'est plus vivable". En évoquant sa situation, Marie, 71 ans, ne peut s'empêcher de pleurer. Et pour cause. Depuis plus de trois semaines, cette habitante de Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, n'a plus de logement. Alors, pour tenter de faire évoluer sa situation au plus vite, Marie campe tous les soirs devant la mairie. Pour le moment, sans succès.

"Je n'arrive même pas à étendre mes jambes pour dormir"

Pour tromper son quotidien devenu infernal et arrondir ses fins de mois, Marie continue d'effectuer des ménages dans les beaux appartements du XVIè arrondissement. "Ça me fait tenir, affirme-t-elle. Ça me permet aussi de faire une lessive de temps à autre. Sentez comme ça sent bon."

De retour à son véhicule, à "son petit pois" plaisante-t-elle en référence à la couleur verte foncée du véhicule, cette femme qui a fui petite la dictature de Salazar, baisse de nouveau la tête. "Voilà ma maison", soupire la septuagénaire en ouvrant le coffre de la voiture. À l'intérieur, des couvertures en laine, mais aussi des couvertures de survie pour les nuits de plus en plus froides, et son nécessaire de toilette. "Le plus difficile, c'est pour la toilette. Je n'ai aucune intimité. Et puis, je dors extrêmement mal, j'ai mal au dos. Je n'arrive même pas à étendre mes jambes pour dormir correctement." Parfois, Marie est hébergée chez des amis, "mais le plus souvent je refuse car j'ai honte. Je mens en disant que je dors déjà chez une autre personne."

La situation de Marie pourrait évoluer favorablement

Informés de la situation de cette dame qui passe de longues heures, le soir, devant le parvis de la mairie de Puteaux, les habitants semblent choqués. "Ce n'est pas humain, colère une retraitée du même âge que Marie. Elle a travaillé toute sa vie, et aujourd'hui, elle en est là. Il faut que la mairie se bouge." Gérard est lui aussi révolté par cette situation. "Je ne comprends pas que la mairie ne fasse rien pour aider cette dame, regrette cet habitant de Puteaux. Ce n'est ni normal, ni acceptable."

La mairie de son côté affirme ne pas être compétente en la matière et a transmis le dossier de la septuagénaire à l'OPH communal, l'organisme chargé d'attribuer les logements sociaux. "Nous connaissons la situation de cette dame, confirme Didier Cressot, le directeur général de l'OPH. Mais je rappelle que cette dame a déjà reçu deux propositions de logement." Pour obtenir le premier logement, le bailleur avait donné 48 heures à Marie pour constituer un dossier complet, un délai beaucoup trop court, "intenable" même affirme-t-elle pour quelqu'un qui ne connait pas bien les procédures à suivre. Marie a également refusé un second logement car il était situé à une vingtaine de kilomètres de Puteaux. "C'était beaucoup trop loin pour moi. Je ne connais personne à Villeneuve-la-Garenne. Si j'ai un problème, un accident, besoin, d'aide, comment je fais ?"

Contacté par France Bleu, l'OPH de Puteaux assure faire son possible pour reloger au plus vite cette habitante. Didier Cressot, son directeur général espère que le dossier de Marie sera enfin accepté lors de la prochaine commission préfectorale d'attribution des logements sociaux. Mais pour le moment, la date de cette commission n'est pas encore connue. En attendant, Marie peut compter sur le soutien des plus de 100.000 personnes qui ont déjà signé une pétition en ligne pour exiger son relogement.