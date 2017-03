Vivre ensemble : à Gray ça marche. Le maire donne la recette

A Gray, le maire Christophe Laurençot cultive le vivre ensemble à coup de proximité relationnelle et ça marche. En quelques années, par exemple, l'image "à problèmes" du quartier des capucins a totalement disparu

A la suite des attentats de Charlie, le "vivre ensemble " a été décliné à toutes les sauces. Les initiatives de solidarité, de coopération, les débats spontanés ou organisés, les images symboliques de CRS enlacés par des manifestants. Qu'est devenu le vivre ensemble deux ans après Charlie ? Loin des événements médiatisés, les communes moyennes comme Gray et ses 6.000 habitants pratiquent le vivre ensemble au quotidien.

La proximité relationnelle est essentielle

Pour le maire de Gray, Christophe Laurencot , la clé du succès tient essentiellement à la proximité relationnelle au quotidien. "A chaque incident, dit le maire, je suis interpellé et informé. Nous avons mis en place à Gray des conseils de quartiers pour que le lien ne soit jamais rompu entre élus et habitants." Le cadre de vie également est important. Les jeunes demandaient un lieu pour se retrouver, on a répondu aux besoins, on a refait les voiries, une cour d'école. Le tissu associatif est très dense, nous avons mis en place des cafés citoyens et des conseils citoyens. Autant de lieux et de structures qui permettent aux habitants de se retrouver dans le quartier des capucins mais aussi entre les quatre grands quartiers de Gray."

Christophe Laurençot ajoute qu'il "suffit parfois de boucher un trou sur la route pour que les gens se sentent pris en considération" mais le maire de Gray ajoute aussi que le vivre ensemble est quelque chose de fragile qu'il faut constamment reconsolider. Il suffit par exemple d' un événement national pour que le climat change. Il faut alors retourner sur le terrain et discuter, maintenir le lien.

Ecoutez l'intégralité de l'interview de Christophe Laurençot, le maire de Gray en Haute Saône. Vous découvrirez notamment s'il pense que la recette qui fonctionne à Gray est applicable à d'autres communes.