L'appellation "Champagne" menacée par Vladimir Poutine

"La Champagne est scandalisée". C'est par ces mots que le Comité Champagne a réagi ce lundi à l'annonce faite ce week-end par la Russie. Une nouvelle loi prévoit que les vins de Champagne n'auront plus le droit d'écrire "Shampanskoe" (traduction de champagne en russe) sur leurs étiquettes, mais qu'ils devront indiquer "vins mousseux" en caractères cyrilliques. Seuls les vins effervescents russes auront désormais le droit d'utiliser le terme "Shampanskoe".

Une situation ubuesque que conteste fortement le Comité Champagne : "Le CIVC déplore que cette réglementation n'assure pas aux consommateurs russes une information claire et transparente sur l'origine et les caractéristiques des vins. Il regrette que cette nouvelle loi remette en cause plus de vingt ans de discussions bilatérales entre l'Union européenne et la Russie sur la protection des appellations d'origine".

Quelles conséquences ?

En réponse, Moët Hennessy, qui regroupe un ensemble de marques de Champagne au sein du groupe LVMH, a annoncé dans un premier temps qu'elle suspendait ses livraisons vers la Russie. Cependant elle précise ce lundi qu'il s'agit d'une décision provisoire : "Les Maisons de Champagne de Moët Hennessy ont toujours respecté la législation en vigueur partout où elles opèrent et reprendront les livraisons au plus vite le temps d'effectuer ces ajustements", précise un communiqué.

De son côté, le Comité Champagne rappelle que le nom "Champagne" est protégé dans plus de 120 pays et précise qu'il est "en train d’analyser les détails et conséquences de cette loi, dont il n’avait pas été informé par les autorités russes". En attendant, les bouteilles de champagne qui seraient distribuées en Russie sans changement d'appellation pourraient être considérées comme de la contrefaçon.