Voeux de Sophie Joissains : une campagne d'affichage bien visible à Aix-en-Provence

Impossible de la rater. La campagne d'affichage de Sophie Joissains, pour présenter ses voeux de nouvelle année s'impose aux Aixois dans toute la ville. La photo du maire d’Aix-en-Provence y figure en grand sur des dizaines de grands panneaux répartis dans toute la cité. Lors de la première semaine de janvier, ce sont 170 panneaux qui portent le message, sur des encarts de 2m2 ou de 8 m2 selon le cas. Un affichage encore plus visible la deuxième semaine avec 190 panneaux dans la ville avant d'être réduit à 130 panneaux en fin de mois.

"Il y en a partout ! On ne peut pas les éviter… C’est pénible et polluant. Le maire veut imposer sa tête", estime Luc, en croisant un nouveau panneau devant le Pasino d'Aix-en-Provence.. Claudette rempile : "Il y en a trop, et elles sont trop voyantes, surtout dans le contexte d’économie d’électricité du moment". "Qu’elle souhaite ses vœux c’est bien, mais c’est trop… On n’arrête pas d’en voir, c’est envahissant", renchérissent Philippe et Simone.

Il y a pourtant bien des Aixois qui apprécient la démarche, inévitable en début d'année selon Jean-Louis, habitant d'Aix depuis 1968 : "C’est normal que l’équipe municipale souhaite ses vœux. Il n’y a rien à dire, tous les ans dans toutes les mairies, c’est pareil". Et puis "le conseil municipal souhaite une bonne année, c’est sympa !", continue Jacqueline, "c’est très bien que les gens mettent un visage sur leur maire". Cela permet en tout cas aux nouveaux arrivants dans la région, comme Noa et Carla, d’être informés : "Au moins maintenant, on sait qui c’est".

Presque 200 affiches déployées au coeur du mois de janvier

Plus que l’initiative, c’est la façon de faire qui coince du côté de l’opposition : "Ce ne sont pas des vœux présentés à la population comme cela se fait normalement dans toute ville. On a davantage l’impression d’une campagne d’affichage électoral. C’est de la communication de propagande", argue Marc Pena, le chef de file du groupe d’opposition de gauche Aix en Partage. Il regrette aussi l’omniprésence dans l’espace public des affiches : "Sur 2,5km, on croise 10 affiches, et je n’exagère pas…"

L'élu n'hésite pas à parler de "détournement de l’affichage municipal totalement scandaleux" et même de "d'aveux de faiblesse" de la part de Sophie Joissains, selon lui pour s'imposer après la sucession de sa mère Maryse à la tête de la commune en 2021.

Un affichage qui n'a rien coûté au contribuable selon la mairie

La campagne a mobilisé jusqu'à 190 panneaux la deuxième semaine de janvier dont 80 affiches de 8m2. La mairie assure qu'il s'agit du même nombre d’affiches que les années précédentes, sauf que cette fois ces campagnes institutionnelles sont implantées dans des lieux plus visibles.

Cette campagne n'a rien coûté au contribuable selon la mairie, qui explique avoir passé un contrat avec l'afficheur Clear Channel pour réserver un certain nombre de panneaux à la communication institutionnelle. Ni l'impression des affiches, ni leur présence sur la voie publique n'ont coûté un centime supplémentaire à la ville, explique la municipalité.