Vogue de Rive-de-Gier ce mercredi : la première de l'année

La fête foraine démarre à 14h ce mercredi place de la Libération, devant la mairie de Rive-de-Gier. Depuis l'automne dernier, les fêtes foraines n'étaient plus autorisées. Cette vogue est donc la première de l'année dans la Loire et l'une des premières de France.

Cela faisait deux ans que la Vogue avait déserté la place de la Libération de Rive-de-Gier, puisque l'édition 2020 avait été annulée à cause du confinement. Alors revoir les manèges fait du bien aux habitants. "Ça ramène de l'animation, s'enthousiasme une passante, c'est le retour à la normale. Avec l'ouverture des restos, le couvre-feu à 23h, c'est le retour à la vie normale".

Les fêtes foraines se sont toutes arrêtées à l'automne dernier. Elles sont de nouveau autorisées depuis ce mercredi 9 juin, au même titre que les parcs d'attraction. Steven, qui tient le manège d'avions pour enfants, n'a donc pas travaillé depuis longtemps "Ça fait entre 8 et 9 mois. C'était nécessaire de redémarrer".

D'autant que les aides de l'État n'ont pas toujours été suffisantes pour couvrir les frais des forains qui doivent souvent rembourser les crédits de leurs manèges, sans parler des assurances, très élevées. "On a été un peu oubliés, regrette Julien Miodet responsable d'un manège d'auto-tamponneuses pour enfants. On a essayé de se faire entendre au niveau de l'État en faisant quelques manifestations mais c'était un coup d'épée dans l'eau. Ça fait de la peine. Au final, on se retrouve avec plus rien pour nourrir les enfants presque".

Derrière son stand de chourros, de pommes d'amour et autres gaufres.... Alain, lui aussi, avait hâte. "C'est la première de l'année. Pour moi et pour tous les collègues autour. Parce qu'il y en a pas eu d'autres. On a eu un peu d'aides gouvernementales. Heureusement, sinon on aurait pas pu faire face. Mais on préfère reprendre le boulot. On veut travailler. Pour le moral, pour tout. Le soleil normalement, ça va être impeccable. Tout doucement on revient à la vie normale". Pas totalement non plus parce que plusieurs fêtes foraines prévues traditionnellement fin juin dans la Loire ont été annulées.