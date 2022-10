Vogue des Noix de Firminy 2022 : le corso est de retour et prépare sa 50e édition !

Un parfum de Vogue des Noix flotte dans l'air à Firminy (Loire). Les forains ont installés dimanche 9 octobre leurs caravanes, les manèges sont en place : ils seront déployés samedi 15 octobre pour le premier jour de cette immense fête foraine, la plus grande du département (et la troisième de France selon la mairie). Six jours de festivités: le weekend du 15-16, le mercredi 19 et du vendredi 21 au dimanche 23. Pour le dernier jour, le corso fait son grand retour et fêtera sa 50e édition !

Un anniversaire attendu depuis 3 ans !

La dernière fois que le corso a animé les rues de Firminy, c'était en 2018! Celui de 2019 a été annulé après l'accident mortel entre deux manèges et les deux éditions suivantes n'ont pas pu se tenir à cause du Covid-19. Le comité des fêtes attend depuis 4 ans de fêter son 50e défilé : "on a mis les petits plats dans les grands" sourit Noël Carrot, le président.

Huit-cents bénévoles et membres de troupes françaises et étrangères vont parader dans les rues. Le comité des fêtes a soigneusement sélectionné les sept groupes internationaux : il y aura par exemple des Brésiliens qui ont participé au carnaval de Rio et de Nice. Des artistes ukrainiens seront aussi de la partie le 25 octobre. Plusieurs dizaine de milliers de personnes sont attendues pour le retour du corso.