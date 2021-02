The Voice met fin à l'aventure du Sarthois The Vivi, après la polémique autour d'anciens tweets du jeune homme. De son vrai nom Vincent Pois, le rappeur de 21 ans s'était excusé pour ses anciennes publications mais "ces messages restent incompatibles avec [nos] valeurs", explique la production.

The Voice : le Sarthois The Vivi évincé après ses tweets polémiques

Les excuses du Sarthois n'auront pas suffi : ITV Studios France, la production de The Voice, met ce lundi fin à l'aventure de Vincent Pois, alias The Vivi. Après avoir crevé l'écran lors des auditions à l'aveugle, ce samedi 20 février, le rappeur a fait polémique. Sur Twitter, des internautes ont trouvé d'anciennes publications racistes et homophobes de Vincent Pois et réclamé son renvoi de l'émission.

Messages "incompatibles" avec une participation à The Voice

Dans un communiqué de presse, la production de l'émission souligne ce lundi que "The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères [...] Mais ces messages restent incompatibles avec [nos] valeurs et avec sa participation au programme, qui s'arrête aujourd'hui".

Publiés en 2017, les tweets du jeune homme ont choqué les internautes. "Le racisme n'est pas une opinion", ont rappelé nombre d'entre eux. Dans la foulée, le jeune homme avait supprimé son compte Twitter et présenté ses excuses. "En relisant ces messages, j'éprouve un sentiment de honte, écrit-il, ce sont des propos de cours de récré, d'un ado inconséquent [...] je ne pensais pas un mot de ce que j'ai écrit".