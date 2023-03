Voici à quoi ressemblera le quartier de la gare de Toulouse en 2026

Les pelleteuses s'activent depuis plusieurs mois sur l'avenue de Lyon, en bas du Faubourg Bonnefoy. D'ici la fin de l'année 2026, ce quartier proche de la gare aura complètement changé de visage.

210 logements vont voir le jour

Cette première phase du projet de "Grand Matabiau quais d'Oc", qui concerne l'avenue de Lyon, va s'étaler de 2024 à la fin 2026 (dépôt des permis de construire fin 2023). Quelque 210 logements vont voir le jour dont 40% de logements sociaux : "C'est un quartier populaire qui doit le rester. Sur la ville de Toulouse, nous imposons habituellement 35% de logements locatifs sociaux. Nous atteignons les 40% ici pour compenser le manque de logements sociaux de la Tour Occitanie puisque ce n'est pas possible d'en mettre. On aura aussi un pôle d'innovation sociale avec un restaurant solidaire et un hébergement de nuit pour les plus démunis. Il y a une volonté d'accueillir les plus démunis", explique Annette Laigneau, vice-présidente en charge de l'urbanisme à Toulouse Métropole.

Les immeubles proches du canal du Midi devraient compter jusqu'à quatre étages. On pourra monter jusqu'à 35 mètres de haut en avançant vers le faubourg Bonnefoy (environ 10 étages). On trouvera également 1.500 mètres carrés de commerces autour de l'avenue de Lyon.

Un espace végétalisé

Dans un quartier qui manque cruellement de vert, 700 arbres vont être plantés sur l'ensemble du projet. Quatre hectares de parcs et jardins vont voir le jour au total et 60% des toitures des nouveaux logements devraient être végétalisées. Les trottoirs seront élargis pour faciliter la circulation des piétons.

Cyrille Le Bihan, architecte et coordinateur du projet Grand Matabiau, invité de France Bleu Occitanie ce vendredi 10 mars a détaillé l'espace de verdure qui verra le jour : "on a un grand espace vert qui va faire rentrer le paysage du canal du midi à l'intérieur des îlots. Le projet va contenir une soixantaine d'arbres avec des arbres de grande hauteur."

La circulation routière, elle, ne sera pas modifiée avec toujours un double sens permettant de rejoindre le centre-ville. "Je veux faire de ce quartier une référence exemplaire. La ville de demain que je conçois", avance le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc.

Trois équipements publics vont être créés pour répondre à la demande : une crèche, un groupe scolaire et un gymnase.