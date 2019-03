Voici à quoi ressemblera votre appartement sur la Côte d'Azur demain

À l'occasion du début du 30e MIPIM, le plus grand salon immobilier du monde à Cannes, son directeur est venu présenter sur France Bleu Azur le logement du futur. Et il va falloir s'habituer a être proche de son travail.

C'est le plus gros marché de l'immobilier au monde qui démarre à Cannes ce mardi matin : le MIPIM. Quelque 30.000 professionnels, 200 exposants, 100 pays différents... Les chiffres donnent le tournis. Trois jours de salon au palais des festivals durant lesquels on parle du logement de demain. Philippo Réane, le directeur du salon, était l'invité de France Bleu Azur Matin ce mardi. Il explique quelles sont les tendances du logement du futur.

"On aura des immeubles qui accueillent à la fois des bureaux, des commerces et des logements, il y a un effort de mixité des citoyens et des activités." Philippo Réane, directeur du MIPIM

En clair, le logement peut être sur le même palier que la boulangerie ou le bureau par exemple. L'idée : répondre à une attente de plus en plus forte, notamment sur la Côte d'Azur, de réduire le temps de trajet domicile-travail. Et ce n'est pas qu'une théorie : des immeubles se construisent sur ce format novateur.

"On le voit à Nice avec Écovallée qui est exactement dans cette idée-là."

Philippo Réane évoque aussi le "co-living" une tendance de retour à la mode de partage des logements, mais aussi la problématique écologique qui dirige aujourd'hui tous les projets immobiliers.

Le salon se tient jusqu'à vendredi au palais des festivals de Cannes.