Voici à quoi vont bientôt ressembler les quartiers du Pigeonnier et du Colvert à Amiens Nord

Le quartier Amiens Nord va changer de visage d'ici quelques années avec la transformation des quartiers du Pigeonnier et du Colvert comme le dévoile la mairie d'Amiens, ce lundi 16 janvier 2023 lors d'une réunion publique organisée à 18h00 au centre d'animation l'Odyssée, pour présenter les trois grands chantiers dont deux très visibles.

Des maisons individuelles pour remplacer les grandes barres d'immeuble

Il y a tout d'abord, la réhabilitation de l'emplacement des trois grands barres d'immeuble du Pigeonnier. Les ensembles Mozart et Messager ont déjà été détruits et celui Couperin doit l'être en 2024. Puis des maisons individuelles seront construites à la place, la mairie s'engage à ce qu'elles soient optimales en terme d'économie d'énergie et elles seront en accès facilité à la propriété.

Il y aura également quelques petits immeubles collectifs, ce qui fera au total 124 logement contre les 470 des anciens ensembles.

Ce n'est pas tout, la mairie veut aussi installer des entreprises pour créer des emplois au cœur du quartier résidentiel.

De la verdure à la place du bitume

La place du Colvert va aussi se métamorphoser avec un parc de 300 arbres qui doit remplacer le bitume et l'ancien centre commercial. "Les habitants veulent de la verdure, d'autant plus depuis l'épidémie de Covid. Ils nous le disent et lorsqu'il fait chaud c'est très important", précise Jean-Christophe Loric, adjoint au maire du secteur Nord d'Amiens.

Le dernier projet de transformation est enfin moins moins visible, il s'agit de la réhabilitation du grand ensemble Rainneville par Amsom Habitat pour améliorer sa performance énergétique grâce à des travaux à l'intérieur du bâtiment.

Un budget total de 102 millions d'euros

"C'est l'un des projets urbains les plus importants du pays actuellement, assure Jean-Christophe Loric, et pour cause ça va totalement métamorphoser Amiens Nord et ça va donc toucher des milliers de personnes."

Une transformation qui a un prix : 102 millions d'euros au total. La ville d'Amiens y participe, tout comme la métropole, l'Etat et enfin Amsom Habitat.

La première échéance du projet c'est 2025 car l'objectif de la mairie c'est que d'ici deux ans au plus tard, les premières familles s'installent dans leur nouvelle maison.