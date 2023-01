Voici les pistes envisagées pour améliorer "l'expérience visiteur" au Mont Saint-Michel

L'année 2022 a été excellente en terme de fréquentation au Mont Saint-Michel. Avec 650 000 véhicules accueillis sur les parkings, on est proche des 671 000 enregistrés en 2019, dernière année avant la crise covid. Et même si le nombre de visiteurs à l'abbaye reste en retrait (1,29 millions d'entrées contre 1,49 millions en 2019), on retrouve un niveau de fréquentation comparable.

En 2023, l'Etablissement public national chargé de la gestion du site table sur des chiffres supérieurs encore avec des perspectives de retour des groupes de touristes notamment asiatiques, qui manquaient encore à l'appel l'an dernier. Mais dans ce contexte de hausse attendue de la fréquentation, il est essentiel pour l'établissement public de veiller à la qualité de "l'expérience Mont Saint-Michel" pour les visiteurs. Et cela passe par plusieurs projets.

Des tablettes de réalité augmentée

D'ici la fin de l'année, le chantier de restauration de l'abbaye s'achèvera après 10 millions d'euros d'investissements et 3 années de travaux. Parallèlement, les visiteurs pourront opter pour une découverte en "réalité augmentée" du site, grâce à 300 tablettes qui seront distribuées à l'entrée du monument historique.

Un chef à la renommée internationale pour un nouveau restaurant

L'établissement public du Mont Saint-Michel achève en ce moment des travaux de rénovation du logis Sainte-Catherine, une belle demeure située à mi-pente du Mont, avec une terrasse embrassant la baie. Par délégation de service public, le site devrait abriter un nouveau restaurant gastronomique d'ici l'été. La cuisine qui y sera proposée devra faire la part belle aux produits locaux de qualité. C'est le projet porté par la société manchoise Mauviel qui compte s'associer à un grand chef français à la retombée internationale qui a été retenu. Pour connaître le nom du chef, il faut faire preuve d'encore un peu de patience...

Un meilleur accueil des visiteurs

Afin de mieux renseigner les visiteurs sur les temps d'attente des navettes qui mènent au Mont, le groupe Keolys en charge des transports déploiera d'ici le printemps, des panneaux indiquant les horaires en temps réel. Par ailleurs, 100 consignes vont rouvrir au sein du Centre d'information touristique, afin de déposer sacs et bagages encombrants. Quant à l'accès au Mont à vélo, jusqu'au village, il est pérennisé avec 70 places de stationnement au pied du Mont, et 150 autres au niveau du barrage et de la caserne.

Une incitation à visiter le Mont au calme

L'ambition de l'Etablissement public du Mont Saint-Michel, c'est de mieux étaler les flux de visiteurs sur la journée, mais aussi, sur l'année pour éviter les "bouchons" au coeur de l'été. Une nouvelle tarification a ainsi été pensée pour atteindre ce but. A l'exception des mois de juillet et d'août, elle garantit la gratuité du stationnement pour les visiteurs à partir de 18h30, pour une découverte de la Merveille en fin de journée, avec une moindre affluence. La grille tarifaire crée également une moyenne saison pour inciter les visiteurs à découvrir ou redécouvrir le site en dehors des journées surchargées de l'été.

De nouvelles boutiques officielles

Au milieu des nombreux commerces de souvenirs présents dans le village intra-muros, mais aussi au niveau de la caserne, l'établissement public du Mont Saint-Michel veut proposer sa propre offre commerciale avec des produits de qualité, issus du savoir-faire local et français. Pour cela, il se lance dans l'aménagement d'une boutique au sein d'une tour située sur les remparts. Elle ouvrira en 2024. Un espace commercial permanent sera également développé au sein du centre d'information touristique.