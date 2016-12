Voici les prénoms les plus donnés en 2016 dans les Landes

Gabriel et Jules sont très plébiscités chez les garçons. Pour les filles ce sont les petites Lola, Emma et Zoé qui s'imposent

C'est un classement que tous les parents aiment bien consulter en fin d'année. Ai-je été original pour le prénom de mon enfant ?

Les classiques

Alors voici le classement 2016 des prénoms les plus donnés dans les Landes (arrêté au 29 décembre 2016) :

Chez les garçons : c'est Gabriel qui l'emporte, marqué à la couche culotte par Jules , puis viennent les Léo, Lucas (Luca, Lukas), Louis et le petit Hugo.

qui l'emporte, marqué à la couche culotte par , puis viennent les (Luca, Lukas), Louis et le petit Hugo. Chez les filles : Lola s'installe sur la première marche du podium, suivie de Emma et Zoé à la 3ème place.

A noter, il y a des modes à Dax, avec Chloé et Margaux très appréciées dans la cité thermale, mais prénoms beaucoup moins donnés à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Chez les garçons, c'est Noah (ou Noa) qui est le premier devant tout le monde chez les Dacquois.

Les originaux

On ne résiste par à rendre hommage aux parents qui ont fait preuve d'originalité avec un petit Obay, un Kaikoa, un Dossonne (et non pas Dawson, tellement américain...), une Shannel chez les filles qui joue elle aussi avec l'orthographe. Une Castille a vu le jour en 2016, une Djénésis aussi, et on remarquera la surprenante Khaléssy... qui nous fait furieusement penser à la sublime Khaleesi de la série Game Of Thrones, mais on a sûrement trop regardé la télé !