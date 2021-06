Voile : Armel Le Cléac'h présente son nouveau trimaran Banque Populaire XI à Arcachon

C'est la première escale pour Armel Le Cléac'h et ses coéquipiers après la mise à l'eau à Lorient il y a quelques semaines de Banque Populaire XI.

Banque Populaire XI amarré dans le port d'Arcachon © Radio France - Stéphane Hiscock

Le maxi-trimaran dernière génération dans la catégorie "Ultim", sera aligné d'ici quelques mois sur la Transat Jacques Vabre puis la Route du Rhum.

Le flotteur bâbord et son foil © Radio France - Stéphane Hiscock

Armel Le Cléac'h doit encore prendre son bateau en main et tester ses capacités. C'est l'objectif des premiers essais en mer qui viennent donc de conduire le skipper à Arcachon. Il se déclare déjà très satisfait des performances : "on a déjà fait une pointe à 44 noeuds, mais l'objectif ce n'est pas d'aller le plus vite possible, c'est d'aller vite et longtemps".

Le cockpit © Radio France - Stéphane Hiscock

Ce vendredi matin des étudiants de l'école d'ingénieurs de Bordeaux ENSEIRB MATMECA ont pu monter à bord et parler technique avec le skipper.

