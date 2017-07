Voile : le trimaran mayennais Actual termine à la dernière place de la course "The Brigde"

Le skipper Yves Le Blévec et son équipage sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi (heure française) dans le port de New-York.

Après 10 jours de navigation, Actual a donc terminé 4ème et dernier de "The Bridge", une transatlantique inédite en équipage entre quatre grands multicoques de la catégorie des 'Ultime'. Yves Le Blévec a coupé la ligne d'arrivée symbolisée par le pont Verrazano à 22h28, heure américaine (jeudi 04h28 heure française), avec plus de 2 jours de retard sur le vainqueur François Gabart.

Champagne ! 🍾Bravo à Yves, Sam, Jean-bapt', Davy et Stan pour cette transat #TheBridge pic.twitter.com/biiIZQUwai — Team ACTUAL (@TeamACTUAL) July 6, 2017

Le bateau mayennais aura mis 10 jours 8 heures 28 minutes pour rallier Saint-Nazaire à New York. Gabart, lui, s'est imposé en 8 jours devant Francis Joyon et Thomas Coville sur Sodebo.