Voile : une entreprise sarthoise au coeur de la transat Jacques Vabre

Franck Vallée a rejoint le Havre et le quai Paul Vatine là où mouillent les 59 bateaux qui participent à cette 14e édition de la Jacques Vabre. "L'ambiance est festive", en attendant le départ dimanche à 13 heures, remarque le PDG d'Initiatives, une entreprise mancelle qui donne son nom à l'un des navires. Cela fait dix ans maintenant qu'Initiatives sponsorise des bateaux. Elle n'a pourtant rien à voir avec le monde de la voile. La société qui emploie 200 personnes au Mans, à Tours et à Orléans, propose aux écoles et aux associations des solutions clef en main pour se financer (vente de calendrier, de chocolat etc...). Alors pourquoi mettre du vent dans les voiles. " On a fait un sondage auprès de nos clients pour savoir quel sport leur correspondait le plus. Or nous travaillons beaucoup avec les enseignants. La voile est pour eux un très bon support pédagogique. Cela permet de travailler la géographie, les maths, l'environnement, l'écologie avec les élèves". Coïncidence, Il y a 10 ans apparaît une nouvelle compétition, la Solidaire du chocolat, une transat entre Nantes et le Mexique. Or, le chocolat est un produit qu'Initiatives propose à ses clients pour trouver des fonds. L'entreprise se lance, sponsorise le bateau de Tanguy de La Motte, skipper inconnu jusque là, qui gagne la course.

Une transatlantique Solidaire

Tanguy de La Motte porte déjà les couleurs de Mécénat Chirugie cardiaque qui opère des enfants malades du coeur. Initiatives suit le mouvement et s'associe l'association humanitaire. Le bateau devient Initiatives-Coeur. Un bateau solidaire qui collecte des fonds. " Le principe est simple" explique Franck Vallée " Il suffit de se rendre sur la page Facebook de Inititatives-Coeur. Vous cliquez "je partage" et sur "J'aime". A chaque clic, il y a un euro versé à Mécénat Chirurgie Cardiaque".

Grâce à l'opération 1 clic = 1 euro, 179 enfants ont pu être opérés

"L'association opère des enfants qui souffrent de déficiences cardiaques, souvent issus de pays où on ne peut pas les opérer. Ils sont accueillis en France en moyenne 2 mois à 2 mois et demi par une famille d'accueil bénévole avant de repartir dans leur pays, une fois guéris". Depuis 10 ans, 179 enfants ont ainsi été sauvés grâce aux dons et aux clics sur la page facebook et sur le compte instagram. " Il faut 12 000 euros pour opérer un enfant. Notre objectif, c'est d'atteindre les 200 enfants opérés d'ici la fin de la transat."

Alors n'hésitez pas à cliquer et partager la page facebook d'Initiatives Coeur et à soutenir ses skipper Samantha Davies et Paul Meilhat