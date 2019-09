Voiron : ils tirent la sonnette d'alarme après le retour des punaises de lit

Voiron, France

Muriel, locataire dans un petit immeuble du centre-ville de Voiron, soulève la couette : "ça c'est mon lit où les petites bêtes se promenaient". En 2016, son appartement, a été infesté de punaises de lit. "À l'époque on a jeté du linge, on a jeté nos matelas, sommiers et on a tout racheté", se souvient Muriel qui évoque aussi le traitement chimique de son logement. "C'était catastrophique et là rebelote ! ça recommence !"

Les punaises se nichent généralement dans le matelas © Radio France - Lionel Cariou

Car depuis quelques jours, elle est de nouveau piquée, comme le petit garçon du dessous. La Voironnaise ne veut pas revivre la même situation qu'il y a trois ans : "Moi je ne revis pas cet enfer !" prévient Muriel qui, avec un autre locataire, a immédiatement alerté le bailleur.

Un diagnostic prévu ce jeudi

Cette habitante veut que les chosent bougent, et vite, avant que les nuisibles ne gagnent du terrain. Le bailleur ( la SDH, Société Dauphinoise d'Habitat ) s'est saisie du dossier en mandatant une entreprise de désinsectisation. Celle-ci doit passer ce jeudi établir un diagnostic avant un probable traitement chimique.

Muriel a été piquée à plusieurs reprises © Radio France - Lionel Cariou

"À l'échelle de notre parc ( 20 000 logement, ndlr ), c'est une situation qu'on a forcément déjà rencontré", admet Claire Mulonnière, directrice de la clientèle. L'an passé trois résidences ont été concernées. À Voiron, le maire Julien Polat ( élu en 2014 ) n'a pas eu connaissance d'un autre cas sur sa commune.