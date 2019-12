Voiron : la grève n'arrête pas le Téléthon

Voiron, France

Le Téléthon est lancé en Isère. Depuis ce samedi et dans toute la France des milliers d'animations ont lieu pour récolter des dons pour lutter contre les maladies génétiques rares. Près de 225 manifestations ont lieu en Isère cette année d'après l'organisation. Certaines sont déjà en place depuis quelques jours mais la plupart des événements ont bel et bien lieu ce week-end. Une fin de semaine marquée par la forte mobilisation contre la réforme des retraites.

Le Vélo Touriste voironnais participe au Téléthon depuis quatre ans © Radio France - Nicolas Joly

Mobiliser en dépit de l'actualité

à Voiron ça fait 33 ans que ça dure, le Téléthon. Certes, il n'y a moins de monde ici que de manifestants dans les cortèges. Mais sur les stands, les bénévoles comme Alain Constant se rassurent en se rappelant des précédentes éditions. "Chaque fois il y a quelque chose. On a eu la mort de Johnny, on a eu les gilets jaunes, mais le Téléthon sort toujours la tête de l'eau pour prouver que c'est une cause à défendre." Et pour cause, le président du Vélo Touriste Voironnais vient pédaler pour la bonne cause depuis quatre ans.

Nouveaux arrivants cette année, les membres du club Phœnix Airsoft 38 ont bon espoir de mobiliser les curieux © Radio France - Nicolas Joly

"C'est risqué, mais on va voir", lance David, président du club Phœnix Airsoft 38, qui propose un pas de tir avec des répliques d'armes, dont les bénéfices sont reversés au Téléthon. "Je pense que pour une bonne œuvre, les gens vont se déplacer. Je ne suis pas contre la grève ! Je suis ouvrier, mais je suis là parce que si on peut aider les enfants il faut le faire." Dans le Sud-Isère, les organisateurs espèrent récupérer 250.000 euros de dons minimum.