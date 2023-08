Voiron : la mairie publie un arrêté pour interdire le spectacle de Dieudonné

Après Grenoble et Échirolles, c'est au tour de la mairie de Voiron d'interdire le spectacle de Dieudonné M'bala M'bala. La décision a été prise via un arrêté publié ce vendredi après-midi, confirme le maire Julien Polat à France Bleu Isère. La personnalité controversée avait prévu de faire une représentation de son spectacle ce dimanche à Voiron, à 18 heures. "Il m'a paru naturel d'agir, explique Julien Polat, comme l'avaient fait mes collègues de Grenoble et Echirolles."

ⓘ Publicité

"J'estime qu'il y a une menace de troubles à l'ordre public avec ce spectacle" - Julien Polat, maire de Voiron

Les maires de Grenoble et Échirolles ont pris une décision similaire ce mois-ci pour interdire le spectacle de Dieudonné. "J'estime qu'il y a une menace de troubles à l'ordre public, poursuit Julien Polat, c'est une appréciation que les services de l'État partagent. (...) Monsieur Dieudonné M'bala M'bala a été condamné à de multiples reprises par la justice pour des propos xénophobes et antisémites tenus dans le cadre ses supposés spectacles, des spectacles clandestins. (...) C'est ça qui nous a conduit à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui."

Les villes de Lyon, Montpellier, Besançon ou encore Toulouse ont aussi pris des arrêtés pour interdire le spectacle de Dieudonné.