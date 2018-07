Poitiers, France

"Vous voyez, on gêne les voitures, mais on est obligés." Pour le couple Ratier, le marché du dimanche matin au quartier des Couronneries à Poitiers est un enfer. Et pour cause : les voitures se garent sur le trottoir, alors Florence, en fauteuil roulant, est obligée de circuler sur la route avec son compagnon Jean-Loup.

Un jour j'ai eu peur qu'une voiture touche mon fauteuil. C'est assez pénible

Sur la route, les deux habitants risquent de se faire renverser, "un jour j'ai eu peur qu'une voiture touche mon fauteuil. C'est assez pénible" témoigne Florence."Je parle en notre nom _mais aussi en celui de toutes les personnes handicapées, et aussi des parents avec une poussette"_, précise Jean-Loup Ratier. Ils ne veulent pas forcément que les voitures soient verbalisées, juste que la signalisation soit renforcée, et les gens civilisés.

Le dimanche matin, pas un endroit sans voitures sur les trottoirs aux abords du marché. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Le maire de Poitiers Alain Claeys a été alerté de la situation par le couple. "Il existe aujourd'hui un réel problème. Mais nous sommes parfois obligés, le week-end, de composer, il y a beaucoup de voitures."

Il assure prendre de nouvelles mesures à la rentrée : "On va peut-être faire en deux temps, d'abord mettre deux dimanches une information sur le pare-brise des voitures, et _après deux week-ends de sensibilisation, on verbalisera, le PV est de 135 euros._" La signalisation sera peut-être aussi renforcée.