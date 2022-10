Voiture-Tonneau, simulateur d'accident... La sécurité routière s'invite à Bourges

Une musique épique, style "Avengers" se lance sur la Place Seraucourt de Bourges. Une douzaine de gendarmes à moto s’engouffrent sur le parking, zigzaguent entre des plots dans un balai motorisé, au millimètre prêt. Puis viens les acrobaties, Trois officiers en poirier sur une moto en marche.

ⓘ Publicité

Sur le bord du parking, les enfants sont bouche bée. Certains applaudissent, d'autres fanfaronnent : "Je pourrais faire pareil" dit l'un d'eux.

Sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont pas là pour "faire pareil". C'est même tout l'inverse. Ces collégiens viennent de plusieurs établissements du département pour observer, participer aux animations et démonstrations.

Au programme par exemple : un circuit en trottinette électrique, qui permet aux enfants d'apprendre à contrôler l'appareil, mais également à se familiariser avec la signalétique, en suivant un parcours ornées de panneaux (sens interdits, priorité etc.).

La "voiture-tonneau" du village sécurité routière © Radio France - Corentin Bemol

Autre activité : une "voiture-tonneau". L'objectif ici : comprendre le rôle essentiel de la ceinture de sécurité. Les curieux peuvent s'installer dans la voiture qui se mettra à faire des tours sur elle-même pendant quelques secondes. Des objets en mousse sont également placés dans l'habitacle pour montrer que les petits objets peuvent être encore plus dangereux que le tonneau en lui-même. "Un monsieur tout à l'heure me disait qu'un ami à lui s'était tranché l'oreille avec un CD pendant un tonneau" donne comme exemple Steven Pelletier, responsable d'un centre de prévention routière et qui tient aujourd'hui ce stand "tonneau".

Plusieurs tours de tonneau plus tard, notre journaliste intrépide commence à tourner de l'oeil © Radio France - Corentin Bemol

Un simulateur d'accident est également mis en place : La personne s'installe dans un siège, attaché et lancé sur un rail à 20km. Le siège vient heurter le bout du rail pour un ressenti "collision". Là encore, le but est d'accentuer l'importance du port de la ceinture de sécurité.

Enfin, un stand de la gendarmerie propose un petit parcours d'obstacle. Les participants doivent slalomer entre des plots. Un handicap néanmoins : Des lunettes qui troublent la vision. Une animation pour montrer les dangers de l'alcoolémie au volant.

Les lunettes qui troublent la vue, imitant la vision d'une personne sous l'emprise de l'alcool © Radio France - Corentin Bemol

"Si chaque personne présente aujourd'hui pouvait repartir avec quelque chose qui lui sauverait potentiellement la vie plus tard, ce serait super" confie l'adjudant chef Michael Pillet, commandant adjoint de la brigade motorisé, à l'origine de l’événement.