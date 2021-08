Voitures, vélos, taxis, stationnement, de nombreuses rues ferment à Nice ce samedi

Nice va célébrer ce samedi le 77ème anniversaire de la Libération. Des mesures de restriction de la circulation et du stationnement sont prises.

La circulation : les rues interdites

A partir de 18h, le quai des Etats Unis sera fermé entre l’avenue Max Gallo et la Place du 8 Mai 1945, de même que le quai Rauba Capeù entre la Place du 8 Mai et la place Guynemer (à l’exception des usagers sortant du parking Saleya et de la rue des Ponchettes autorisés à circuler en sens inverse, en direction du Port sauf entre 21 heures et 23 heures). Les rues Milton Robbins, Bréa et Vanloo seront également fermées.

De 19h à 1h le lendemain, les voies suivantes seront fermées à la circulation :

- avenue Max Gallo

- promenade des Anglais (chaussée nord, entre boulevard Gambetta et avenue Max Gallo, et chaussée sud, entre rue Sauvan et avenue Max Gallo)

- rue de Rivoli (entre la rue de France et la promenade des Anglais),

- rue Massenet,

- avenue de Verdun (entre la Place Masséna et la promenade des Anglais),

- avenue Félix Faure (de la rue Alberti à la place Masséna)

- rue Chauvain (entre la rue Gioffredo et la rue Félix Faure),

- rue Saint François de Paule (entre la rue Desboutin et l’avenue Max Gallo),

- rue Alexandre Mari (entre la rue de l’Hôtel de ville et la rue Desboutin, sauf riverains),

- rue Desboutin, sauf riverains,

- tunnel Liautaud (de l’avenue Max Gallo à la sortie Garibaldi comprise).

Les rues Desboutin et Alexandre Mari seront fermées à la circulation y compris aux riverains uniquement de 21h 30 à 23h.

Par ailleurs, la descente Crotti pourra être fermée à la circulation, sur ordre des services de police.

> CIRCULATION EN SENS INVERSE

La rue du Congrès (de la rue de la Buffa à la rue de France), et l’avenue Felix Faure (entre la rue Chauvain et la rue Alberti) circuleront en sens inverse à partir de 19h. La rue Desboutin reste accessible uniquement aux riverains en sens inverse.

De même pour la rue Bosio qui circulera en sens inverse à partir de 19h (entre la rue Saint François de Paule et le quai des Etats Unis).

> CIRCULATION EN DOUBLE SENS

La rue du Congrès (entre la rue de France et l’entrée du parking Méditerranée) et la rue de Rivoli (entre la promenade des Anglais et la rue Beretta) circuleront en double sens à partir de 19h.

Le stationnement

Le stationnement sera interdit à tous les véhicules, y compris sur les emplacements « GIG / GIC » et 2 roues sur le quai des Etats Unis de 7h à 1h le lendemain et sur le quai Rauba Capeù de 7h à 13h, puis de 16h à 1h le lendemain.

Cela sera aussi le cas sur la rue Foresta des 2 côtés sur 60 mètres à partir de la place Guynemer.

Le stationnement sera interdit de midi à 1h le lendemain sur les voies suivantes:

- promenade des Anglais (de l’avenue Max Gallo au boulevard Gambetta)

- cours Jacques Chirac

- rue des Ponchettes

- rue Saint François de Paule (en totalité)

- rue Bréa

- avenue Max Gallo

- avenue Félix Faure (de la rue Chauvain à la Place Masséna)

- avenue de Verdun (en totalité)

- avenue Gustave V (entre la Promenade des Anglais et le parking 2 roues)

Déroulé des événements :

v 8 heures : circuit de la mémoire

v 10 heures 30 : cérémonie commémorative – Monument aux Morts de Rauba Capeù

v 18 heures : concert – Parvis de la Bibliothèque Raoul Mille

v 22 heures : feu d’artifice – Quai des Etats-Unis

Pour les stations d'auto-partage et Vélo Bleu

Les stations d’auto-partage rue Saint François de Paule et rue des Ponchettes seront fermées et la station rue Alberti sera inaccessible à partir de 18 heures.

Les stations vélo bleu positionnées sur la piste cyclable trottoir Sud de la promenade des Anglais et du quai des Etats-Unis, depuis le boulevard Gambetta jusqu’à la place du 8 mai 45 sont également fermées à partir de 18h.

Les Parcs Autos

Les entrées et sorties des parkings Palais Masséna et Plaza seront fermées de 19h à 1h le lendemain. La sortie du parking Masséna sera fermée sur le même créneau.

Les entrées et sorties du parking Sulzer seront fermées à partir de 18h et jusqu’à 1h le lendemain.

De 21h30 à 23h, les entrées et sorties des parking Ruhl et Palais de la Méditerranée seront fermées. Les entrées des parkings Corvésy, Saleya et Palais de justice seront fermées. Leurs sorties pourront également être fermées si nécessaire

Les Vélos

De 9h à 12h puis de 18h à 1h le lendemain, la circulation sera interdite sur la piste cyclable de Guynemer à la Place du 8 mai 45.

Les taxis

A partir de 19 heures la station villa Masséna sera déplacée rue de Rivoli, la station Verdun sera déplacée rue de la Liberté (angle rue Maurice Jaubert) et la station Palais de la Méditerranée sera déplacée rue du Congrès le long de la trémie du tunnel.