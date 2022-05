Dans les grandes villes de Provence, la cohabitation entre les différents usagers de la route est de plus en plus difficile, notamment depuis l'arrivée d'engins électriques. À Marseille, les accidents impliquant ces appareils ont doublé entre 2019 et 2021.

Voitures, vélos, trottinettes : un trio qui ne fait pas bon ménage à Marseille et Toulon

À Marseille ou Toulon, comme dans toutes les autres grandes villes, d'ailleurs, la cohabitation entre automobilistes, chauffeur de bus, cyclistes et autres usagers de la route est de plus en plus difficile. Voire, parfois, intenable. La mort d'un pilote de trottinette dans une collision avec un autocar, ce mardi soir à Marseille, relance ce débat.

Cyclistes, trottinettes, skateboard, pourquoi prennent-ils des risques ?

Gagner du temps, c'est le motif qui revient le plus souvent pour justifier un écart de conduite. Mais parfois, les raisons sont beaucoup plus simples. Plus terre à terre. La chaussée n'est pas adaptée, voire en très mauvais état, comme le raconte Michel, un cycliste toulonnais de 70 ans :

Interview de Michel, cylciste toulonnais Copier

À Marseille, le nombre d'accidents impliquant des engins électriques a presque doublé en deux ans. La police en dénombrait 17 en 2019, contre 31, en 2021.

Cyclistes, voitures, bus... et piétons ?

Il n'y a pas que les autos et autres engins montés sur roue qui peuvent être dangereux. Les piétons aussi s'exposent parfois eux-mêmes à un accident. Alexandre est fleuriste sur le boulevard Paul Peytral, dans le 6e arrondissement de Marseille, et il le constate régulièrement :