Vol de décorations de Noël dans le quartier Notre-Dame à Nice

Incompréhension dans le quartier Notre-Dame à Nice. A peine installées, des décorations de Noël ont été volées. L’association de commerçants envisage de porter plainte.

Pour la deuxième année consécutive, les voleurs s’en prennent aux décorations de Noël du quartier niçois Notre-Dame. L’association de commerçants Nice Grand Centre a décoré le rond-point Toselli avec des sapins blancs, des guirlandes lumineuses et des étoiles de Noël. Tout a été installé vendredi 1er décembre, mais dès le lendemain un sapin et une guirlande lumineuse ont disparu. Le président des commerçants, Nicolas Donati a dû mal à comprendre ces vols de sapins.

Des sapins cloués au sol

L’an dernier, le commerçant niçois avait porté plainte car sur la trentaine de sapins installés, une dizaine avaient été volés. Cette année encore, l’histoire se répète. Pourtant, l’association des commerçants a tout fait pour éviter les vols. Les sapins ont été scellés dans le rond-point à l’aide de fils de fer. Les fleuristes du quartier ont réfléchi pendant plusieurs mois pour créer des décorations de Noël qui ne puissent pas être volées. Malheureusement le dispositif n’a pas rebuté les voleurs regrette les fleuristes niçois.

Près de 2.500 euros dépensés pour les décorations de Noël

L’association de commerçants niçois a dépensé près de 2.500 euros pour décorer le rond-point Toselli. Ces décorations animent le quartier et fascinent les enfants estime le président des commerçants, qui songe à ne plus rien faire l’an prochain à cause des vols. Nicolas Donati envisage aussi de porter plainte pour tenter de retrouver les voleurs de sapins de Noël.