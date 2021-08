Vol Malaga-Nantes retardé de 37 heures, un Breton raconte sa grosse galère avec Volotea

Retour de vacances très agité pour les 180 passagers du vol Volotea V2215 du samedi 31 juillet devant relier Malaga à Nantes. Ils ont été les victimes collatérales du retard accumulé sur un autre vol entre la capitale des Pays de la Loire et la ville espagnole. Ces voyageurs ont dû patienter 37 heures avant de pouvoir rentrer en France. Parmi eux, plusieurs Bretons, dont Pierre Bagot, un Rennais de 26 ans.

Plus de 10 heures d'attente dans le hall de l'aéroport

"Je suis arrivé à l'aéroport vers 6h30 samedi pour un vol à 8h30. Un premier retard a été annoncé à cause d'un souci technique. Le vol devait finalement partir à 11h30, puis il a été annoncé à 16h30. Pendant tout ce temps, nous avons attendu à l'aéroport sans aucune information et sans soutien des membres de la compagnie," raconte le Breton qui a eu le temps de parcourir l'aéroport espagnol de long en large.

"Finalement le vol a été annulé et reporté au dimanche en début d'après-midi. Une hôtesse est venue nous chercher. Nous sommes partis en bus vers l'hôtel mais sans vraiment savoir où on allait. Je me suis retrouvé avec d'autres passagers à une demi-heure de Malaga. Le lendemain nous sommes retournés à l'aéroport mais le vol a une nouvelle fois été retardé et programmé en fin d'après-midi."

Les passagers entassés devant les comptoirs de l'aéroport de Malaga. - Pierre Bagot

A ces soucis, s'ajoutent des problèmes techniques. "Il y avait un problème informatique à l'aéroport et le personnel de Volotea a dû reconstituer la liste des passagers et faire l'appel. J'étais un peu perdu à ce moment-là," se souvient Pierre Bagot. "Ils ont finalement fait venir un avion du Portugal mais il était plus petit et je n'avais pas de place attitrée. J'ai encore dû attendre d'avoir un siège, sans avoir beaucoup de soutien. C'était assez stressant." Son avion a finalement décollé vers 21h30. "Je suis arrivé vers 1h du matin chez moi."

Depuis le Breton tente de joindre la compagnie afin d'obtenir un remboursement. "J'ai essayé de les appeler mais on m'a raccroché au nez. Je suis vraiment déçu mais j'espère arrive à mes fins. Ce n'est pas normal tout ça et ça gâche la fin des vacances." Le paysagiste a dû demander une journée de repos supplémentaire à son patron.

Nous avons joint la compagnie Volotea. Pour le moment, elle n'a pas donné suite à nos questions, mais s'engage à le faire dès que possible.