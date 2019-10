Volley ball: Tours se rend à Chaumont pour le 1er match de la saison de Ligue A

Indre-et-Loire, France

Le Tours Volley Ball retrouve ce soir le championnat de France de Ligue A, 5 mois après la conquête de son 8ème titre de champion de France. C'était le 8 et le 10 mai dernier contre Chaumont, une victoire 3-2 au match aller, 3-0 au retour. Et devinez contre qui le TVB joue la première journée de la nouvelle saison de Ligue A? Contre Chaumont, bien évidemment.

Les Tourangeaux seront sur le parquet des Chaumontais ce soir à 20H00 en Haute Marne. Est-ce que ce sera l'heure de la revanche pour Chaumont ou bien la confirmation de sa supériorité pour le Tours Volley? On aimerait bien que ce soit la deuxième version la bonne même si l'équipe de Chaumont demeure redoutable à domicile. On se souvient du match aller de la finale le 8 mai dernier. En Haute Marne, le Tours Volley avait mené 2 sets à 0 avant de voir revenir Chaumont comme un TGV, égaliser à 2 sets partout, et tenir tête aux tourangeaux dans le 3ème set malgré la défaite. Au match retour, le TVB avait confirmé en ne faisant qu'une bouchée des Chaumontais pour remporter son 8ème titre national.

Pascal Foussart, le directeur sportif du Tours Volley, n'est pas particulièrement satisfait de retrouver Chaumont dès le premier match de Ligue A. Il en veut un peu à la Ligue qui a concocté le calendrier.

C'est quand même un peu bizarre que la Ligue nous propose de jouer contre le vice-champion de France dès le premier match de championnat. Qui plus est à l'extérieur alors que la tradition c'est que le champion en titre reçoive. Mais bon, comme il n'y a pas eu de super coupe, la Ligue s'est peut-être dit on va faire une super coupe en bois lors du premier match! Bref, on aurait quand même aimé rencontrer Chaumont plus tard, les deux équipes ne sont pas prêtes, il y a des blessés, et çà fait 4 ans de suite qu'on perd à Chaumont. Maintenant, je préfère perdre tout de suite si on gagne la finale! -Pascal Foussard

Les deux équipes, qui ne se quittent plus, ont joué un match amical de préparation en septembre, match à l'issue duquel elles se sont séparées sur un match nul. Elles se retrouvent donc encore ce soir avec l'une et l'autre de grandes ambitions. Chaumont, champion de France en 2016-2017, veut conforter son statut de dauphin du TVB et pourquoi pas dépasser le maître. Quant à Tours, le club vise un 9ème titre de champion, pourquoi pas une nouvelle Coupe de France, et aimerait bien atteindre et dépasser les quarts de finale de la Coupe d'Eruope. Il a pour çà recruté des joueurs talentueux et solides comme le serbe Constantin Cupkovic, le tchèque Adam Bartos et le libéro Nicolas Rossart. Malheureusement Cupkovic, blessé, ne jouera pas ce soir de même que le meneur de jeu Angel Trinidad mais c'est surtout sur son collectif que compte le Tours Volley Ball pour atteindre ses objectifs, c'est lui, déjà, qui a fait sa force la saison passée.