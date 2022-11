Volley : Nantes-Rezé dans le chaudron nazairien, le SNVBA l'un des meilleurs publics de France

"Le chaudron Coubertin, ce n'est pas usurpé comme titre, c'est une cocotte qui explose à chaque point marqué, c'est l'un des meilleurs publics de France et c'est un vrai atout pour nous" résume Gilles Gosselin, manager général du SNVBA. Encore ce soir, le match contre Nantes-Rezé va se jouer à guichet fermé. Coup d'envoi 20 heures. Mais d'où vient cette ferveur ? Reportage.

ⓘ Publicité

La proximité comme une force

En cette fin de journée, les jeunes licenciés terminent leur entraînement, les pro vont bientôt prendre la place. Ils arrivent les uns après les autres, le sourire aux lèvres, une tape sur l'épaule, un check avec les jeunes ou les bénévoles du club. "On partage le même gymnase et les joueurs professionnels ne maintiennent aucune distance, au contraire", explique Virginie. Secrétaire générale du SNVBA, mais aussi maman de 2 ado qui jouent au club, elle ne rate aucun match depuis 7 ans. "C'est une grande famille, il y a un lien, une osmose et c'est pour ça qu'en tribune, on donne tout, on ne lâche rien quelque que soit le match". Son mari, Vincent, l'homme-tambour pendant les matches du SNVBA confirme : "on veut leur donner notre énergie pour qu'ils donnent le meilleur d'eux, c'est un échange absolument génial".

Le SNVBA pourra compter sur "le 7ème homme, le meilleur public de France" Gilles Gosselin, manager - Tibofoto

loading

Une histoire de famille et d'amitié dans le bassin nazairien

Cette tradition du volley, cette histoire d'amour entre ce sport et Saint-Nazaire commence dans les années 1980. "A l'époque de la Berthauderie, on parlait déjà de chaudron. Ce sont des générations entières de supporters qui se passent le relais depuis ces années-là. Les grands-parents, les parents, les enfants jouent au club, deviennent bénévoles. C'est une histoire de famille et d'amitié dans le bassin nazairien", explique Philippe Lagisquet, speaker du SNVBA. Un engouement qui ne cesse de se renforcer notamment avec la montée en Ligue A. "Nous avons 400 licenciés, nous sommes contraints de refuser du monde" ajoute Gilles Gosselin.

"Il y a aussi la configuration de la salle, le public est tout proche du parquet, c'est sûr que pour les adversaires, ce ne doit pas être évident, mais nous, d'entendre ainsi nos supporters tout au long du match, ça nous aide beaucoup" dit Nicolas Burel, ancien joueur de Toulouse, nouvelle recrue cette année au SNVBA.

Plus qu'une terre, "c'est une mer de volley, une vague bleue" conclue Philippe Lagisquet, "et ce n'est pas prêt de s'arrêter".

Pronostics pour le derby de ce vendredi soir face à Nantes-Rezé ? "3-0 pour Saint-Nazaire, on est à domicile, donc on gagne" dit en riant Virginie. Verdict à 20 heures, un match retransmis sur BeinSport, "ça aussi, pour le volley en Loire-Atlantique, c'est une belle promotion".