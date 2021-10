Vols réguliers, nouveaux prestataires : on fait le point sur l'activité de l'aéroport de Châteauroux

Jusqu'à une cinquantaine d'avions, 11 Airbus A380 de la British Airways alignés sur le tarmac de l'aéroport de Châteauroux : les images ont fait le tour du monde. Le site castelroussin a tiré son épingle du jeu pendant la crise sanitaire du Covid-19. 18 mois après, qu'en est-il ? "Il nous reste une trentaine d'avions. La moitié sont d'Airbus et sont en attente de livraison. Et les autres sont en stockage ou en maintenance", précise Didier Lefresne, directeur de l'aéroport de Châteauroux. Parmi ces avions, il y a aussi deux Awacs de l'Armée de l'Air. Ils sont stationnés à Châteauroux "officiellement jusqu'à mi-novembre" car les travaux de réfection de la piste de la base aérienne d'Avord sont toujours en cours.

Des réflexions en cours pour poursuivre le développement de l'aéroport

Certaines spécialités sont en net ralentissement : l'entraînement à l'atterrissage a perdu 50% de son activité entre 2019 et 2020 puis 30% de 2020 à 2021. Mais d'autres ont compensé ces pertes. "On fait en sorte qu'il y ait de nouvelles activités. Il faut qu'on montre qu'on est là. Il faut faire savoir nos atouts. On le fait depuis 18 mois et ça commence à porter ses fruits", souligne Didier Lefresne. "On a des prestataires dans le fret qui manifestent un intérêt pour s'installer, on est en négociation", ajoute-t-il sans pouvoir donner plus de précisions.

On est optimiste, on a un signal fort sur le terrain. L'activité redémarre notamment pour le fret

Une quinzaine de vols Charter seront organisés en 2022 pour rejoindre des destinations de vacances au départ de l'aéroport de Châteauroux. Mais à quand un retour des lignes régulières ? "On travaille et on échange avec des compagnies aériennes qui manifestent un intérêt pour Châteauroux", indique Didier Lefresne. "On ne promet absolument rien pour 2022. On espère pouvoir vous annoncer quelque chose de positif, on croise les doigts mais sans garantie", conclut le directeur de l'aéroport castelroussin.