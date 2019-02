Volte-face de France Télévisions : en Bretagne, le Grand Prix cycliste de Plouay est sauvé

Vendredi dernier, l'organisateur du Grand Prix cycliste de Plouay, annonçait la fin de l'épreuve suite au retrait de France Télévisions qui diffusait la course. Finalement le groupe public a décidé de revenir sur sa décision après l'intervention du ministre breton Jean-Yves le Drian.

Rennes, France

C'est un ouf de soulagement à Plouay dans le Morbihan et plus largement du côté de tous les amoureux du cyclisme en Bretagne. Finalement France Télévisions revient sur sa décision et va bien retransmettre cette année la Bretagne Classic, nouveau nom du Grand Prix cycliste de Plouay. La semaine dernière, le groupe audiovisuel public avait annoncé aux organisateurs qu'il renonçait à diffuser cette année une épreuve créée en 1931.

L'intervention de Jean-Yves le Drian

Le maire de Plouay, Gwenn le Nay, réagit ce lundi après-midi sur France Bleu : "le président du comité des fêtes a eu un appel de Jean-Yves le Drian ce lundi matin; le ministre breton des affaires étrangères est intervenu auprès de France Télévisions qui lui a annoncé que le groupe public modifiait sa décision et allait bien diffuser la course le 29 août prochain". Les organisateurs, les élus bretons, la population et les amoureux de cyclisme se sont mobilisés tout le week-end pour tenter de sauver cette épreuve professionnelle. "L'émotion a été immense à Plouay" explique Gwenn le Nay "il y avait une certaine forme d'injustice car ce Grand Prix international est organisé uniquement par des bénévoles; 88 années allaient êtres mises à mal par une décision prise trop rapidement".