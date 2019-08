Un Castelroussin pilote de la patrouille de France pour le meeting aérien des Mondiaux de voltige !

Châteauroux, France

La Patrouille de France revient à Châteauroux ! Après son survol de la place de la République à deux reprises, mercredi 21 août pour la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de voltige aérienne, la Patrouille participe au meeting aérien en clôture de l'événement samedi 31 août. Ce ne sera pas un simple défilé mais une démonstration pendant de longues minutes, au-dessus de l'aéroport de Châteauroux-Déols. L'un des avions sera piloté par un Castelroussin, Cyril Touzet.

À voir en vidéo VIDEO - Quand la patrouille de France survole Châteauroux

Cyril Touzet est né à Châteauroux et y a passé ses vingt premières années. "Revenir à Châteauroux avec la patrouille de France, j'en suis extrêmement fier. Faire une démonstration en vol sur sa terre natale avec une partie de sa famille et de ses amis au sol, c'est quelque chose d'émouvant", confie le pilote à France Bleu Berry. Depuis 2015, il est pilote à part entière de la patrouille de France. "Ça m'a toujours fait rêver. Aujourd'hui encore, quand il m'arrive de me faire remplacer, je regarde la patrouille avec des yeux d'enfants parce que c'est un spectacle merveilleux", ajoute Cyril Touzet.

La patrouille de France m'a inspiré par sa beauté, par sa rigueur, par sa précision. Ça m'a donné envie de devenir pilote"

Son parcours commence à Châteauroux. Il pilote à partir de l'âge de 14 ans à l'aéroclub de Châteauroux-Villers. Puis, il intègre l'armée de l'Air. "Il y a des tests physiques, psychologiques, d'anglais... Mais ce n'est pas insurmontable. Je n'étais pas un élève brillant mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué des valeurs de travail", explique Cyril Touzet.

Évidemment, le pilote castelroussin n'a pas voulu dévoiler le spectacle proposé samedi pour le meeting aérien. "Mais il y aura une petite surprise en hommage à l'excellence de la voltige aérienne française", assure-t-il. Une surprise pour les spectateurs mais pas pour la patrouille. L'envers du décor est strict quand il s'agit de préparer une démonstration. "On s'entraîne pendant six mois pour effectuer une démonstration telle qu'elle est. Il n'y a pas part à l'improvisation. On le répète rigoureusement partout où l'on va", conclut Cyril Touzet.