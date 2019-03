Voreppe : la caserne de gendarmerie renommée "Arnaud Beltrame"

Cela fait un an que le gendarme Arnaud Beltrame a perdu la vie. Le 23 mars 2018 ce colonel se sacrifiait en prenant la place d'un otage lors d'une attaque terroriste dans un supermarché de Trèbes (Aude). Pour lui rendre hommage, la caserne de gendarmerie de Voreppe (Isère) porte désormais son nom.

Une cérémonie pour honorer sa mémoire

Le colonel de gendarmerie Yves Marzin, le préfet de l'Isère Lionel Beffre et le maire de Voreppe Luc Rémond étaient tous les trois présents ce samedi matin. Ils ont pris la parole lors de la cérémonie en hommage au colonel Arnaud Beltrame et à son courage qui avait lieu à la caserne de Voreppe. Caserne qui n'avait pas de nom et porte désormais celui du gendarme disparu il y a un an.

La caserne qui ne portait jusque là pas de nom, porte désormais celui du colonel Arnaud Beltrame © Radio France - Élisa Montagnat

La mairie n'a pas hésité à voter cet hommage et ce changement de nom, explique le maire de Voreppe Luc Rémond : "C'était un soir en réunion de notre groupe majoritaire. Une de mes conseillères municipales dont le mari est gendarme a émis cette idée et je crois que nous avons tous repris immédiatement." Pour le colonel Yves Marzin cette nouvelle appellation a deux significations. D'une part, "elle a une signification au regard de toutes les valeurs qui nous animent en tant que gendarmes" et d'autre part "c'est un devoir de mémoire important à l'endroit de _l'ensemble des victimes du terrorisme_."

Près de 150 hommages dans tout le pays

D'après un comptage effectué par France Info, près de 150 cérémonies ont eu lieu dans toute la France en hommage au colonel Beltrame. Des rues, des places et des bâtiments publics ont été rebaptisés à son nom. Parmi elles la ville de Saint-Étienne a inauguré une place Arnaud Beltrame. Une stèle a également été inaugurée dans la Somme.

Ce samedi la mède du gendarme disparu a affirmé sur France Info n'avoir "pas de haine" et "pas de colère". Affirmant que "ce ne serait pas grandir Arnaud que d'avoir de telles réactions."