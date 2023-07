Vos conseils pour devenir un as de la pétanque cet été !

Franck (au centre) et ses amis en pleine partie sur le terrain du camping des Seulières, à Saint-Denis d'Oléron.

L'été, le camping, les soirées qui s'allongent et... la pétanque ! Grand classique des vacances, le jeu de boules nécessite pourtant certaines aptitudes si vous souhaitez en devenir un maître. Alors, quoi de mieux que des habitués du camping des Seulières, à Saint-Denis d'Oléron, pour donner leurs meilleurs conseils ? L'établissement a remporté à deux reprises le trophée inter-campings de l'île.

Avant le jeu, il y a l'attitude à avoir sur le boulodrome. "La précision compte bien sûr, mais pour moi, la pétanque, c’est 60% de mental" explique Roger, qui a écumé les tournois en Haute-Vienne. "La meilleure qualité, c'est de ne pas s’énerver, rester posé", abonde Raoul, originaire de Châteauroux. Être concentré en toutes circonstances, ne pas stresser afin d'avoir "le bras très souple, selon Christian, de Lesparre-Médoc. Si on a le bras raide, ça n'est pas bon pour placer la boule. Il ne faut penser qu'aux boules, pas au reste autour."

Franck (à droite) préfère affronter des personnes qu'il ne connaît pas, comme Raoul (2e en partant de la droite). "La motivation vient toute seule !" © Radio France - Mathéo Rondeau

Il y a ensuite un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, selon Roger : "Il faut apprendre à bien pointer avant de vouloir tirer. Aujourd’hui, les gens ont plus envie de tirer que de pointer, alors que la plupart du temps, le point se gagne en pointant." Au-delà de ce débat quasi philosophique, Franck ne conseille pas de tenter les gestes les plus farfelus, mais surtout d'être dans l'analyse. "Bien regarder le terrain, c'est très important" pour ce joueur venu de l'Indre.

Le terrain, justement. Si vous débutez, il est conseillé d'attaquer sur un terrain plat, où la boule va beaucoup plus rouler. "On en oublie un peu l'aspect technique", souligne Roger qui préfère les boulodromes avec du dénivelé.

Enfin, le choix de l'adversaire revêt là aussi une certaine importance. Contre des amis, le risque d'embrouilles est élevé. Surtout, pour Roger, l'enjeu disparait un peu : "ça n'est même pas une partie de pétanque, on jette juste des boules !" Avec Christian, son mari, Françoise a l'habitude d'affronter "des personnes que je ne connais pas". "C'est plus facile, on ne sait pas comment la personne joue, la motivation vient toute seule !", conclue Franck.