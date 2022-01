Vos déchets passés au crible par un chercheur de Le Mans Université

Mathieu Durand, a travaillé avec plusieurs collectivités en Sarthe et en dehors du département. Selon cet enseignant chercheur de Le Mans Université, le premier bilan de son étude montre que la crise sanitaire a ralenti l'effort que nous faisions pour réduire les déchets. Beaucoup de masques sur les trottoirs et de nombreux emballages des ventes à emporter se sont retrouvés dans les centres-villes.

De nombreux masques usagés jetés par terre © Radio France - Aurélien Accart

La réorganisation des collectes pour les collectivités

Les collectivités ont du réorganiser les tournées. De nombreux masques se sont retrouvés sur les trottoirs. En terme de quantité, ce n'est pas très important, mais de nombreux agents ont été déployés pour récupérer ces masques usagers. C'est ce que montre le premier bilan de cette étude selon Mathieu Durand, enseignant chercheur en géographie et en aménagement à Le Mans Université. Selon lui, il y a eu aussi plus d'emballages de plats à emporter dans les poubelles.

Durant cette crise sanitaire, il n'y a pas eu forcément plus de déchets, mais les Français ont fait moins attention au tri de leurs emballages. Il y a eu aussi quelques excès durant les périodes de fermeture des déchetteries.

Au niveau de la loi, la réglementation n'a pas changé. Il faut au minimum une collecte par semaine pour les ordures non recyclables. Et sur les déchets recyclables, il n'y a pas vraiment d'obligation ce qui fait que depuis les premiers confinements : "On a un peu privilégié l'aspect sanitaire au détriment de l'aspect écologique et environnemental", souligne Mathieu Durand.

