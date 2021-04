Vos frais liés au télétravail pris en compte dans votre déclaration de revenus

Alors que la campagne de déclaration d'impôt sur le revenu a débuté, des nouveautés apparaissent, notamment la prise en compte des frais professionnels liés au télétravail, un phénomène qui s'est développé et amplifié depuis un an en raison de lutte contre l'épidémie de Covid-19.

La campagne pour les déclarations d'impôt sur le revenu a débuté. C'est une déclaration des revenus dans un contexte particulier de recours massif au télétravail en raison de la crise sanitaire et du confinement. Pour les déclarations en ligne, vous avez jusqu'au mercredi 26 mai 2021 minuit dans les Bouches du Rhône, les Alpes de Haute Provence et les Hautes Alpes. Les contribuables du Var ont eux jusqu'au mardi 8 juin 2021 minuit. Mais en cas de déclaration avec la feuille d’impôt (formulaire 2042), le délai est plus court, la date est fixée au jeudi 20 mai au plus tard, quel que soit le département de résidence.

Les frais liés au télétravail pris en compte

Si votre employeur vous a versé une somme forfaitaire pour couvrir vos frais de télétravail à domicile, sachez que ces indemnités sont exonérées à hauteur de 2,50 euros par jour de télétravail, dans la limite de 550 euros par an. Si vous n’avez rien reçu de votre employeur et que vous avez dû acheter une imprimante, un ordinateur ou autres fournitures et frais divers, "il faut vous déclarer en frais réels" indique Philippe Laget, cosecrétaire CGT Finances Publiques des Bouches du Rhône. "Mais pour cela il faut que le montant global de vos dépenses dépasse 10% de ce que vous gagnez, sinon la déclaration en frais réels n'a pas d'intérêt". L'administration fiscale précise qu’en cas de déclaration de revenus aux frais réels "aucun frais de repas n’est admis en déduction pour les jours télétravaillés".

À noter que toutes les "aides Covid" sont, elles, exonérées d'impôt sur le revenu. Pour plus d’information, rendez-vous sur impots.gouv.fr

Sur France Bleu Provence, ce jeudi 22 avril à 8h15 : posez vos questions à une responsable des Finances publiques au 04.42.38.08.08.