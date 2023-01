Vos plus belles photos de la Creuse sous la neige

La neige est encore au rendez-vous ce mercredi 18 janvier en Creuse. Il est tombé entre 2 à 5 centimètres notamment sur l'est du département et jusqu'à 9 cm à La Courtine. On vous propose un tour d'horizon grâce aux auditeurs de France Bleu Creuse.