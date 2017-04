VOS QUESTIONS - Alain Donnat est le "Grand Témoin" de France Bleu Bourgogne lundi 1er mai

Depuis le 16 décembre, jour de son départ en retraite, Alain Donnat est devenu une star. Les élèves de son collège d'Is-sur-Tille lui avaient préparé une surprise : une haie d'honneur avec 700 personnes qui a été filmée par un collègue. La vidéo a ému des millions de personnes dans le monde entier.

Alain Donnat n'oubliera jamais le jour de son départ en retraite. C'était le 16 décembre 2016. Et ce jour là, alors qu'il s'apprête à traverser le collège Paul-Fort pour la dernière fois, 700 élèves se sont rassemblés pour lui faire une haie d'honneur et l'accompagner vers la sortie. Ému aux larmes, le prof de sport rentre chez lui. Sa femme Muriel décide de mettre la vidéo sur Facebook, et la force des réseaux sociaux fait le reste. La vidéo est partagée des millions de fois à travers le monde entier. Un message d'espoir, de bienveillance, et de respect qui vaut à Alain Donnat d'être devenu une star des médias.

Mais l'ancien prof de sport et ancien entraîneur de foot est toujours un peu dépassé par les événements. Il veut continuer de véhiculer les valeurs auxquelles il tient : le respect des jeunes, la confiance en soi et l'écoute.