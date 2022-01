Drôme : vos sapins de Noël nourrissent des chèvres !

Donner son sapin de Noël pour nourrir des chèvres, moutons ou brebis, est une façon insolite et écologique de se débarrasser des arbres après les fêtes de fin d'année. C'est ce que propose la ferme des 1001 cornes à Charmes-sur-l'Herbasse (Drôme).

Plutôt que de jeter votre sapin en déchetterie, offrez-le à des chèvres ! Elles en raffolent. Alors la ferme des 1001 cornes de Charmes-sur-l'Herbasse propose de récupérer vos sapins de Noël (seulement si vous n'avez pas mis de bombe à neige sur les branches). Ils nourriront la centaine de chèvres et moutons du troupeau de Jack.

Le sapin ne remplace pas la nourriture donnée aux chèvres et moutons, mais permet de la varier et vient en complément. Une sorte de distraction, un encas pour les animaux de Jack qui mangent quatre sapins par jour. Les restes sont broyés puis compostés, la boucle est bouclée !

Ça les vermifuge, ça leur apporte des oligoéléments et des huiles essentielles ! - Jack, le propriétaire du troupeau

C'est la deuxième année que la ferme des 1001 cornes mène cette opération. L'an dernier, ce sont 230 sapins de Noël qui avaient été apportés. Vous pouvez les déposer sur le parking de la ferme.

Une initiative similaire est menée à Châteauneuf-sur-Isère par Sylvie, responsable de Des branches et vous. Propriétaire d'une chèvre et de deux brebis, elle récupère les sapins de Noël du voisinage mais pas seulement. Cette année, l'enseigne de jardinerie VillaVerde a proposé qu'elle récupère les invendus de sapins. C'est désormais chose faite, pour le plus grand bonheur de ses animaux.