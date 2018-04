France Bleu Poitou et l' hebdo gratuit 7 à Poitiers organisent le mardi 24 avril une table ronde sur le thème : mai 68 qu'en reste-t-il ? La soirée est ouverte au public et elle aura lieu dans les locaux de Science-Po sur le plateau à Poitiers. A suivre toutes les modalités pour y participer.

Poitiers, France

Il y a 50 ans comment Poitiers, Châtellerault ont vécu mai 68 ? Des témoins de l'époque (étudiants, ouvriers, syndicalistes...) ont accepté de répondre à notre invitation commune et seront présents le mardi 24 avril de 18H30 à 20h sur le site de Sciences Po-campus de Poitiers situé sur le plateau en face des halles.

Que reste t-il de Mai 68 ? Quels en sont les héritages dans la société d'aujourd'hui ?

Cette soirée sera l'occasion de se replonger dans l'ambiance du moment, de revivre les grands moments de cette mobilisation, mais aussi de croiser les regards avec les générations suivantes et notamment ceux qui sont étudiants aujourd'hui. Ce débat vous intéresse ? Pour venir y participer, c'est très simple et gratuit : inscrivez-vous à cette adresse : mai68poitou@radiofrance.com jusqu'au lundi 23 avril à midi.