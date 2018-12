"Vos vieilles chaussettes peuvent être recyclées", une association Dijonnaise se mobilise

L'industrie textile est l'une des plus polluantes de la planète. Et c'est surtout celle dite des "petites pièces" -à laquelle les chaussettes appartiennent- qui est une réelle catastrophe écologique. Pour y remédier l'association Dijonnaise Éco-Friendly 21 lance une vaste opération de collecte.

Dijon - France

Qui ne s'est jamais retrouvé avec une chaussette dont la jumelle avait disparue ? Avalée par la machine à laver ou engloutie à jamais sous un lit ? Au lieu de jeter ces vieilles chaussettes -très complexes à valoriser- l'association Dijonnaise Éco-Friendly 21 vous propose de leur donner une seconde vie.

Une démarche bénéfique pour l'emploi en France et censée préserver la planète

Depuis le 15 décembre 2018 et jusqu'au 15 mars 2019 elle organise une grande collecte. Toutes ces chaussettes esseulées seront envoyées à l'association parisienne "Chaussettes orphelines" qui les recycle depuis 10 ans. Une belle opération qui s'inscrit dans le cadre de l'Économie Sociale et Solidaire. Au delà du vocable un peu technique : autant dire que c'est bon pour l'emploi et bon pour notre planète.

"Ces chaussettes ne doivent pas être considérées comme des déchets"

La Dijonnaise Marie Pfend préside l'association Éco-Friendly 21 fondée il y a 2 ans autour de l'écologie. "Ces chaussettes ne doivent pas être considérées comme des déchets mais comme des "ressources" -explique t-elle- souvent les chaussettes lorsqu'elles sont usagées ou orphelines on ne sait plus trop quoi en faire. Quand les gens sont sensibilisés au recyclage on les met dans des bacs de tri, dans des points Relais ou chez Emmaüs. Mais en général les gens les jettent à la poubelle" regrette Marie Pfend.

Comment fonctionne cette petite filière du recyclage des chaussettes ? - DR

Il faut cesser de jeter les vieilles chaussettes à la poubelle

"On a cherché des solutions pour remédier à ce problème et l'un des membres d'Éco-Friendly 21 a entendu parler de cette association Parisienne qui se charge de récolter et de recycler des tonnes de chaussettes chaque année". Marie Pfend comptait au départ récupérer 3 ou 4 cartons de déménagement de chaussettes usagées. "Mais je pense aujourd'hui que l'on peut aller encore plus loin et c'est tout l'enjeu du bouche à oreille sur Dijon".

*REDIFF*

L'année dernière, je vous faisais découvrir 5 marques de #modeéthique 🌍👖

avec OLLY EVA ZINGONI Le Basiq Chaussettes Orphelines et Bis Repetisac



Cette année, vous comptez offrir une pièce... https://t.co/0QFVX7PNPa — Eléna Poulain (@ElenasansH) December 18, 2018

Une filière très technique

A Paris vos vieilles chaussettes seront tout d'abord triées par couleurs explique Marcia De Carvalho. Cette styliste et créatrice de mode brésilienne est installée à Paris. Elle est la fondatrice de l'association "Chaussettes Orphelines" a qui seront adressées les chaussettes Dijonnaises. "Le fait de les trier par couleur nous évite une étape de teinture et du coup la transformation qui suit est bien moins polluante."

Le défi solidaire de Marcia De Carvalho - DR

A l'issue de cette phase de tri les chaussettes seront transformées en fil grâce dans un atelier du Sud-Ouest de la France grâce à un procédé mis au point en partenariat avec des ingénieurs Français. "Ensuite on recrée, on tricote de nouvelles chaussettes qui sont vendues dans notre boutique à Paris et en ligne ou encore dans des boutiques solidaires partout en France comme à Toulouse ou encore à Marseille".

L'atelier de Marcia De Carvalho - DR

"Ce qu'il faut savoir c'est que l'industrie textile est la deuxième ou troisième industrie la plus polluante de la planète. C'est pourquoi réduire les déchets et créer des produits recyclés est vraiment fondamental. Ce que l'on appelle les "petites pièces" auxquelles les chaussettes font partie sont responsables d'une grande partie de nos déchets textiles. Car les gens ne savent pas quoi en faire et souvent elles finissent à la poubelle. Comme nous sommes 7 milliards sur terre, à la fin ça fait beaucoup de déchets" explique Marcia De Carvalho.

Vous avez la possibilité d'installer un point de collecte dans votre entreprise, dans votre école? Contactez Éco-Friendly 21

Sur Dijon, Éco-Friendly 21, recherche des volontaires pour installer des points de collectes dans des écoles, des entreprises, des commerces ou des administrations. Les membres d'Éco-Friendly 21 se chargeront ensuite de récupérer les vieilles chaussettes et de les envoyer à Marcia De Carvalho et ses équipes.

Cette chaussette n'est plus très en forme... Mais son propriétaire doit absolument éviter de la jeter à la poubelle car elle peut resservir! © Radio France - Thomas Nougaillon

Dijonnais remplissez des sacs de vieilles chaussettes et prenez contact avec Éco-Friendly 21!

Vous pouvez contacter Éco-Friendly 21 au 06 78 99 94 97, sur FaceBook ou bien sur internet. De son côté, en 10 ans, l'association "Chaussettes orphelines" a recyclé 6 à 7 tonnes de vieilles chaussettes. Pas mal quand on sait qu'une paire de chaussettes pèse environ 20 grammes! Elle organise même cet hiver la troisième édition de son grand défilé solidaire réservé aux chaussettes orphelines. C'est à l'hôtel de ville de Paris qu'elle a prévu de présenter ses nouvelles créations 100% recyclées le 4 février prochain. Une démarche solidaire que vous pouvez soutenir en offrant vos vieilles chaussettes ou encore en faisant un don sur Ulule.

C'est pas faux... - DR

Ce vendredi 21 décembre 2018 vous entendrez nos "Trois Idées Reçues" au sujet des chaussettes orphelines. Nous avons interrogé Magali, une mère de famille Dijonnaise, et sa fille Emma confrontées au problème! Interview décalée à écouter sur le 98.3 ou le 103.7.